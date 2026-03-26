«Πράσινο φως» Βουλής για κάμερες στους αστυνομικούς - Νέα εποχή διαφάνειας στην Κύπρο

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 26.03.2026 - 22:20
Τη θεσμοθέτηση της χρήσης φορητών καμερών από μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπερψηφίζοντας το τροποποιητικό νομοσχέδιο στον περί Αστυνομίας Νόμο, με 24 ψήφους υπέρ.

Η νέα νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση καμερών τόσο στις στολές των αστυνομικών όσο και στα υπηρεσιακά οχήματα, καθορίζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις ενεργοποίησης, όπως συλλήψεις, έρευνες προσώπων, καταδιώξεις, ανταπόκριση σε σκηνές εγκλήματος και επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο ενισχύεται με σειρά ασφαλιστικών δικλίδων για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Προβλέπεται ενημέρωση των πολιτών για την ενεργοποίηση της κάμερας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ενώ σε ευαίσθητες σωματικές έρευνες το οπτικό υλικό θα υπόκειται σε τεχνική σκίαση. Το υλικό θα αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή και θα διατηρείται για περίοδο έως έξι μηνών, εκτός αν απαιτείται για δικαστική χρήση. Επιπλέον, η παράνομη χρήση ή πρόσβαση στο υλικό συνιστά ποινικό αδίκημα με ποινές φυλάκισης έως τρία έτη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως ένα «σημαντικό και αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού», αναφέροντας ότι η χρήση καμερών ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σημείωσε ότι η καταγραφή ήχου και εικόνας προστατεύει τόσο τους πολίτες όσο και τους αστυνομικούς, διασφαλίζοντας αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη.

Πρόσθεσε ότι η χρήση δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά διέπεται από σαφείς κανόνες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα, ενώ συμβάλλει και στην καλύτερη τεκμηρίωση υποθέσεων και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι η ρύθμιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι η ουσία βρίσκεται στις ασφαλιστικές δικλίδες. Εξέφρασε ανησυχίες για ζητήματα ιδιωτικότητας που αναδείχθηκαν κατά τη συζήτηση, τονίζοντας ότι η χρήση των καμερών πρέπει να γίνεται με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι η ψήφιση της νομοθεσίας αποτελεί εφαρμογή ενός αυτονόητου μέτρου που ήδη ισχύει σε άλλες χώρες. Υπογράμμισε ότι η καταγραφή περιστατικών ενισχύει τη διαφάνεια και μπορεί να αξιοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό ενώπιον των δικαστηρίων, δηλώνοντας ότι θα υπερψηφίσει.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι από την αρχή υπήρξε θετική προσέγγιση από τα μέλη της Επιτροπής, παρά τις αντιδράσεις από συντεχνίες αστυνομικών. Τόνισε ότι μέσω τροποποιήσεων διασφαλίστηκαν βασικές ανησυχίες, όπως η μη διακοπή της καταγραφής αφού αυτή αρχίσει, καθώς και η προστασία της ιδιωτικότητας σε περιπτώσεις ευαίσθητων ερευνών. Υπογράμμισε ότι το υλικό θα προστατεύεται μέχρι να διαπιστωθεί αν απαιτείται για δικαστική χρήση, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση σημαντικό βήμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελεί από μόνη της λύση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν €2.400.000

Επόμενο άρθρο

Ψηφίστηκαν οι προτάσεις νόμου και το νομοσχέδιο για σκύλους - Τι αλλάζει για αδέσποτα, υποχρεώσεις ιδιοκτητών και ευθανασία

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε σήμερα  δέσμη οκτώ μέτρων για τη στήριξη των Κυπρίων πολιτών και της οικονομίας, ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα