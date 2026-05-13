Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις

Από την «υπευθυνότητα» και την «κοινωνία» μέχρι την «Κύπρο», τη «δικαιοσύνη» και την «αλλαγή», οι λέξεις που επιλέγονται μόνο τυχαίες δεν είναι, καθώς αντανακλούν στρατηγικές, ιδεολογικές αναφορές αλλά και τα μηνύματα που επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στην προεκλογική ατζέντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και κόμματα τα οποία το σλόγκαν τους είναι ίδιο με… το όνομά τους.

Δείτε τα σλόγκαν όλων των κομμάτων

ΔΗΣΥ: «Υπεύθυνα Μπροστά» συχνά συνοδευόμενο με το «Μπροστά με καθαρές θέσεις και προτάσεις»

ΑΚΕΛ: «Για την κοινωνία» με το διαχρονικό «Δύναμη για το μέλλον»

ΕΛΑΜ: «Πρώτα η Κύπρος»

ΔΗΚΟ: «Ακούμε. Διεκδικούμε. Υλοποιούμε»

ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο: «Μπροστά! Με Τόλμη και Σχέδιο. Ν’ αλλάξουμε την Κύπρο!»

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Σύμφωνα με ενημέρωση από το κόμμα, δεν υπάρχει συγκεκριμένο σλόγκαν καθώς δεν κάνει προεκλογικό αγώνα με τον ίδιο τρόπο που κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Μότο και ζητούμενό τους είναι ακριβώς το όνομα του κόμματος, δηλαδή «άμεση δημοκρατία»

ΕΔΕΚ: «Δικαιοσύνη για όλους» συνοδευόμενο με το «Το δίκαιο ξαναβρίσκει φωνή» και το «Η γροθιά της Κύπρου»

ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων: «Συνεχίζουμε ΝΟΥΣΙΜΑ, Αποφασίζουμε ΥΠΕΥΘΥΝΑ»

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: «Στη σωστή πλευρά της κοινωνίας». Υπενθυμίζεται ότι στο ψηφοδέλτιό του συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Κόμματος Για τα Ζώα Κύπρου με σλόγκαν «Άνθρωπος, Ζώα, Φύση. Για μία υγεία και μία ευημερία»

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ: «Αλλάζουμε ρεύμα. Πάρε θέση»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ): «Μαζί στο ΔΕΚ, για τη Δικαίωση»

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ: «Γιατί τα λόγια γίνονται πράξεις» συνοδευόμενο από το «Ή τώρα ή ποτέ»

Δημοκρατική Αλλαγή (ΔΗΜΑΛ): «Η Κύπρος πάνω απ’ όλα»

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο, χρησιμοποιείται το #LawForThePeople ενώ στο Instagram υπάρχουν τα σλόγκαν «Νόμος το δίκαιο του αγρότη», «Νόμος το δίκαιο του εργάτη»

ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σλόγκαν. Πάντως η Πρόεδρός του, Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, δήλωσε κατά την κατάθεσή της υποψηφιότητάς της, έτοιμη «να αγωνιστεί για όλους τους αδικημένους για να υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο».

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»: Σε πανό τους αναγράφουν «Αντιστάσου πριν το μέλλον σου γίνει μαύρο» ενώ σε ανακοίνωση για την κατάθεση υποψηφιοτήτων τους αναφέρουν το σύνθημα «ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΛΕΩΝΙΔΕΣ».

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ: Το όνομά του είναι και το σύνθημά του. Στην ιστοσελίδα του αναγράφεται και το κάλεσμα «Ξύπνα. Πάλεψε. Νίκα».

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: «Ψηφίζουμε Πράσινα και Καθαρά».