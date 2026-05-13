Συναγερμός στην Ιταλία για πιθανό κρούσμα χανταϊού - Σε καραντίνα Βρετανός τουρίστας
 13.05.2026 - 06:49
Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες Τρίτη το βράδυ στο νοσοκομείο Σάκκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για σαράντα ημέρες.

Ο Βρετανός είχε επαφή –σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ– με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.

Πηγή: protothema.gr

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 6 πρόσωπα - Κατακρατήθηκαν πέντε οχήματα

Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του 2026

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026.

