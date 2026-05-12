Reuters: Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε στόχους μέσα στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλείται δύο δυτικούς αξιωματούχους με γνώση για το θέμα και δύο Ιρανούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαρτίου. Ενας από τους Δυτικούς αξιωματούχους ανέφερε ότι επρόκειτο για «επιθέσεις ανταπόδοσης ως αντίποινα για τις επιθέσεις που δέχτηκε η Σαουδική Αραβία». Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ποιοι ήταν οι στόχοι.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν δεν σχολίασαν τις πληροφορίες.

Είναι η πρώτη φορά που η Σαουδική Αραβία προχωρά σε στρατιωτική δράση στο Ιράν, που είναι ο βασικός περιφερειακός της αντίπαλος.

Το Ιράν χτύπησε με drone και πυραύλους όλες τις γειτονικές χώρες στον Περσικό Κόλπο, όχι μόνο στόχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και πολιτικούς.

Χθες Δευτέρα η Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προχωρήσει και αυτά σε επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες ήταν μη δημοσιοποιημένες ως σήμερα.

Και οι δύο ενέργειες, από τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, δείχνουν ότι η ένοπλη αντιπαράθεση είχε διάσταση ευρύτερη από αυτή που είχε γίνει δημόσια γνωστή από την αρχή.

Ωστόσο, η προσέγγισή τους δεν ήταν ίδια, αναφέρει το Reuters. Τα ΗΑΕ υιοθέτησαν μια πιο σκληρή στάση και δεν είχε διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη, ενώ η Σαουδική Αραβία προσπάθησε να αποτρέψει την κλιμάκωση της σύγκρουσης και παρέμεινε σε τακτική επαφή με το Ιράν.