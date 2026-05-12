Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήReuters: Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε στόχους μέσα στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε στόχους μέσα στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου

 12.05.2026 - 23:58
Reuters: Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε στόχους μέσα στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου

Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πολυάριθμες και άγνωστες ως σήμερα επιθέσεις εναντίον του Ιράν ως αντίποινα για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εναντίον της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Reuters.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλείται δύο δυτικούς αξιωματούχους με γνώση για το θέμα και δύο Ιρανούς αξιωματούχους.

Οι επιθέσεις εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαρτίου. Ενας από τους Δυτικούς αξιωματούχους ανέφερε ότι επρόκειτο για «επιθέσεις ανταπόδοσης ως αντίποινα για τις επιθέσεις που δέχτηκε η Σαουδική Αραβία». Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ποιοι ήταν οι στόχοι.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν δεν σχολίασαν τις πληροφορίες.

Είναι η πρώτη φορά που η Σαουδική Αραβία προχωρά σε στρατιωτική δράση στο Ιράν, που είναι ο βασικός περιφερειακός της αντίπαλος.

Το Ιράν χτύπησε με drone και πυραύλους όλες τις γειτονικές χώρες στον Περσικό Κόλπο, όχι μόνο στόχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και πολιτικούς.

Χθες Δευτέρα η Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προχωρήσει και αυτά σε επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες ήταν μη δημοσιοποιημένες ως σήμερα.

Και οι δύο ενέργειες, από τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, δείχνουν ότι η ένοπλη αντιπαράθεση είχε διάσταση ευρύτερη από αυτή που είχε γίνει δημόσια γνωστή από την αρχή.

Ωστόσο, η προσέγγισή τους δεν ήταν ίδια, αναφέρει το Reuters. Τα ΗΑΕ υιοθέτησαν μια πιο σκληρή στάση και δεν είχε διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη, ενώ η Σαουδική Αραβία προσπάθησε να αποτρέψει την κλιμάκωση της σύγκρουσης και παρέμεινε σε τακτική επαφή με το Ιράν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνετε σπίτι; Επιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα επιδότησης νεαρών ζευγαριών - Το νέο σχέδιο που προωθείται
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες
Εικόνες ντροπής στη Λεμεσό: Πάρκο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο - Πεταμένα ποτήρια και σακούλες παντού - «Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί…»
Έφυγε ο Μιχάλης Κετώνης: Θλίψη στην Κυπριακή τηλεόραση - «Έχασα έναν άνθρωπο που με έκανε να σκέφτομαι βαθύτερα» - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Ενοικιαζόμενο όχημα κινείτο αντίθετα στην κυκλοφορία - Δείτε βίντεο
Τι καφές θα ήταν κάθε ζώδιο με βάση τα χαρακτηριστικά του;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε 48ωρη απεργία οι δασοπυροσβέστες: Καταγγελίες για απειλές και αθέτηση συμφωνιών

 12.05.2026 - 17:46
ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, άνοιξε τα χαρτιά του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο για το εθνικό ζήτημα όσο και για τα φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

ΠτΔ: «Πρόταση-λύση για το Κυπριακό μέχρι το τέλος του έτους» – «Δεν με πτοεί το πολιτικό κόστος»

  •  12.05.2026 - 21:41
Υπόθεση «Σάντυ»: Στο «μικροσκόπιο» του Δρουσιώτη οι χειρισμοί της Αστυνομίας - «Έκλεισαν την υπόθεση με γελοία ευρήματα»

Υπόθεση «Σάντυ»: Στο «μικροσκόπιο» του Δρουσιώτη οι χειρισμοί της Αστυνομίας - «Έκλεισαν την υπόθεση με γελοία ευρήματα»

  •  12.05.2026 - 20:03
Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

Αφθώδης πυρετός: Χάσμα για τις αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό οι τελικές αποφάσεις, σε αναβρασμό οι κτηνοτρόφοι

  •  12.05.2026 - 18:33
Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

  •  12.05.2026 - 20:58
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Η ώρα της Ελλάδας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

  •  12.05.2026 - 21:48
Πλειάδες: Το πιο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Μεταξά που (δεν) θα δείτε

Πλειάδες: Το πιο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Μεταξά που (δεν) θα δείτε

  •  12.05.2026 - 21:28
Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €10.300.000

  •  12.05.2026 - 22:06
Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

  •  12.05.2026 - 17:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα