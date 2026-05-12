Σε 48ωρη απεργία οι δασοπυροσβέστες: Καταγγελίες για απειλές και αθέτηση συμφωνιών

Με κοινή επιστολή τους, οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ καταγγέλλουν τη συνεχιζόμενη μη τήρηση του Σχεδίου Υπηρεσίας και των συμφωνηθέντων στη Μικτή Εργατική Επιτροπή, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Το κλίμα στο Τμήμα περιγράφεται ως εκρηκτικό, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να κάνουν λόγο για απειλές κατά προσωπικού και αδικαιολόγητα πειθαρχικά μέτρα, τα οποία πυροδότησαν τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων. Οι συντεχνίες ξεκαθαρίζουν πως αν το Τμήμα Δασών δεν συμμορφωθεί άμεσα με το καθεστώς απασχόλησης, τα μέτρα θα κλιμακωθούν περαιτέρω, θέτοντας σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό ενόψει της θερινής περιόδου.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή:

«Ημερομηνία: 12 Μαΐου 2026

Προς: Διευθυντή Τμήματος Δασών, Λευκωσία

Κοινοποίηση: Γραμματέα ΜΕΕ Υπ. Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Τήρηση Σχεδίου Υπηρεσίας Δασοπυροσβεστών/ Πυροφυλάκων και συμφωνηθέντων στη Μικτή Εργατική Επιτροπή (ΜΕΕ).

Κύριε,

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα για το οποίο είχαμε αποστείλει σχετικές επιστολές και συζητήσει σε συνάντηση στο Τμήμα σας τη Παρασκευή 17 Απριλίου 2026.

Ακολούθως είχαμε προειδοποιήσει με την επιστολή μας με ημερομηνία 21 Απριλίου 2026 ότι σε περίπτωση που ως Τμήμα Δασών δεν εφαρμόζετε το Σχέδιο Υπηρεσίας και τα συμφωνηθέντα στη ΜΕΕ που αφορούν την απασχόληση των Δασοπυροσβεστών / Πυροφυλάκων, η αντίδραση μας θα είναι καθολική και δυναμική.

Λόγω της συνέχισης μη συμμόρφωσης από μέρους σας με τα πιο πάνω και επειδή έχετε προχωρήσει σε απειλές εναντίον εργαζομένων και επιστολή για πειθαρχικά μέτρα εναντίον τους, σας ενημερώνουμε ότι οι Δασοπυροσβέστες / Πυροφύλακες θα προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία στις 25 και 26 Μαΐου 2026.

Σε περίπτωση που συνεχιστεί η μη τήρηση του Σχεδίου Υπηρεσίας τα μέτρα θα κλιμακωθούν.

Με εκτίμηση,

Για την ΟΕΚΑΥ ΣΕΚ

Γιώργος Κωνσταντίνου

Γενικός Γραμματέας

Για την ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

Σταύρος Ανδρέου

Γενικός Γραμματέας

Για την ΔΕΕΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ

Ανδρέας Αντωνίου

Γενικός Γραμματέας»