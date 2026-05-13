Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΧάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά

 13.05.2026 - 08:54
Χάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά

Ανησυχία προκαλεί περιστατικό σοβαρής παραβατικής συμπεριφοράς από μαθητές Δημοτικού σχολείου, σε σχολικό λεωφορείο στην επαρχία Λεμεσού, το οποίο αποκάλυψε η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος".

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΜΕΛ, Πέτρος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό, χτυπούσαν στα καθίσματα με τα σφυριά ασφαλείας και κινούνταν χωρίς ζώνες μέσα στο λεωφορείο. Ως εκ τούτου και για λόγους ασφαλείας, ο οδηγός διέκοψε το δρομολόγιο για λόγους ασφάλειας.

Στο σημείο κλήθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ενώ ενημερώθηκαν το σχολείο και οι γονείς των παιδιών.

Ο κύριος Θεοχαρίδης ανέφερε ότι στο συγκεκριμένο δρομολόγιο έχουν καταγραφεί επανειλημμένα ανάλογα προβλήματα και έχουν διατυπωθεί παράπονα και από άλλους οδηγούς.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία
Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις
Στα χέρια της Αστυνομίας 45χρονος – Διέπραξε τέσσερις διαρρήξεις στη Λεμεσό
Κιόσκι «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Καταστράφηκε ολοσχερώς
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Επιμένει και η σκόνη - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Την «έκαψε» μαρτυρία – Πήγαν να την συλλάβουν και τράπηκε σε φυγή – Χειροπέδες σε 27χρονη για κλοπή αυτοκινήτου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες

 13.05.2026 - 08:34
Επόμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Μαίου

 13.05.2026 - 08:54
Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Με την αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές να έχει πλέον ξεκινήσει, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει πεδίο καθημερινών συγκρούσεων, έντονων παρεμβάσεων και συνεχών ανατροπών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

  •  13.05.2026 - 06:31
Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις

Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις

  •  13.05.2026 - 06:33
Διάταγμα-«φωτιά» για το χαλλούμι ΠΟΠ εν μέσω κρίσης του αφθώδους πυρετού - «Όσα προειδοποιούσαμε επιβεβαιώνονται»

Διάταγμα-«φωτιά» για το χαλλούμι ΠΟΠ εν μέσω κρίσης του αφθώδους πυρετού - «Όσα προειδοποιούσαμε επιβεβαιώνονται»

  •  13.05.2026 - 08:19
Χάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά

Χάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά

  •  13.05.2026 - 08:54
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε

Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε

  •  13.05.2026 - 09:05
Σοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες

Σοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες

  •  13.05.2026 - 08:34
Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία

Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία

  •  13.05.2026 - 06:34
Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χωράφι - Παγιδεύτηκε ο οδηγός

Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χωράφι - Παγιδεύτηκε ο οδηγός

  •  13.05.2026 - 08:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα