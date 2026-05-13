Χάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΜΕΛ, Πέτρος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό, χτυπούσαν στα καθίσματα με τα σφυριά ασφαλείας και κινούνταν χωρίς ζώνες μέσα στο λεωφορείο. Ως εκ τούτου και για λόγους ασφαλείας, ο οδηγός διέκοψε το δρομολόγιο για λόγους ασφάλειας.

Στο σημείο κλήθηκαν λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ενώ ενημερώθηκαν το σχολείο και οι γονείς των παιδιών.

Ο κύριος Θεοχαρίδης ανέφερε ότι στο συγκεκριμένο δρομολόγιο έχουν καταγραφεί επανειλημμένα ανάλογα προβλήματα και έχουν διατυπωθεί παράπονα και από άλλους οδηγούς.

