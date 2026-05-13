Άγρια δολοφονία: Ο γαμπρός σκότωσε τη 34χρονη νύφη στο γαμήλιο πάρτι
 13.05.2026 - 09:15
Άγρια δολοφονία: Ο γαμπρός σκότωσε τη 34χρονη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

Μια νεόνυμφη νύφη δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον σύζυγό της μέσα στο ίδιο τους το γαμήλιο γλέντι, όταν εκείνος άνοιξε πυρ στην τελετή, τράπηκε σε φυγή και στη συνέχεια επέστρεψε για να τη σκοτώσει.

Η 34χρονη Ναζίλα Ντουένας Νασιμέντο έχασε τη ζωή της από τα πυρά του συζύγου της, Ντάνιελ Μπαρμπόζα Μαρίνιο, 55 ετών, το Σάββατο στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μαρίνιο πυροβόλησε αρχικά τη Ναζίλα και έφυγε από το γαμήλιο πάρτι που πραγματοποιούνταν στην Καμπίνας, στο Σάο Πάολο, πριν επιστρέψει και ανοίξει ξανά πυρ εναντίον της.

Η άτυχη γυναίκα

Ο γαμπρός συνελήφθη λίγο αργότερα και κρατείται ως ύποπτος για δολοφονία.

Η αστυνομία αποκάλυψε πως η Ναζίλα είχε τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί νωρίτερα την ίδια ημέρα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο γλέντι ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Ο Μαρίνιο, που εργάζεται ως δημοτικός αστυνομικός, φέρεται να ήρθε στα χέρια με τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της έντασης.

Έντρομοι συγγενείς κατάφεραν να απομακρύνουν τα παιδιά από το σημείο πριν η κατάσταση ξεφύγει.

Στη συνέχεια, ο 55χρονος φέρεται να έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και να πυροβόλησε τη Ναζίλα πριν διαφύγει.

Η Ναζίλα είχε τρία παιδιά

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στις τοπικές Αρχές ότι λίγο αργότερα επέστρεψε και πυροβόλησε ξανά τη νεόνυμφη σύζυγό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο Μαρίνιο υπηρετεί ως δημοτικός φρουρός, δηλαδή ως ένστολος υπάλληλος τοπικής αυτοδιοίκησης που περιπολεί σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εργαζόταν στη Δημοτική Φρουρά της Καμπίνας από το 1998.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο νεόνυμφος επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές μετά τους πυροβολισμούς.

Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 2ο Τμήμα Προστασίας Γυναικών, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Σε ανακοίνωσή της, η τοπική Δημοτική Φρουρά ανέφερε: «Η Δημοτική Φρουρά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας».

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

