Νέες ανακλήσεις εμφιαλωμένου νερού λόγω μικροβιολογικής επιμόλυνσης – Οι κίνδυνοι για καταναλωτές

Η ουγγρική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων Nébih ανακοίνωσε δύο ανακλήσεις εμφιαλωμένων νερών λόγω μικροβιολογικής μη συμμόρφωσης. Η πρώτη αφορούσε το προϊόν AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 λίτρου, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 29.10.2026 και αριθμό παρτίδας 250161057, που παράγεται από την AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. Η δεύτερη αφορούσε το Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, επίσης σε συσκευασία 1,5 λίτρου, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 22.04.2027 και αριθμούς παρτίδας από 1295250645A έως 1295251111A, το οποίο παράγεται από τη Magyarvíz Kft. και διανέμεται από τη METRO Kereskedelmi Kft. Η ουγγρική αρχή κάλεσε τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Οι ανακλήσεις αυτές προστίθενται σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα διεθνώς. Τον Νοέμβριο του 2025, η ίδια υπηρεσία Nébih είχε ανακοινώσει την απόσυρση του εμφιαλωμένου νερού Auchan Kedvenc Primavera 1,5 λίτρου λόγω μικροβιολογικής μη συμμόρφωσης. Το προϊόν ήταν ιδιωτικής ετικέτας της αλυσίδας Auchan και παραγόταν από τη Magyarvíz Kft. Την ίδια περίοδο, στη Γαλλία αποσύρθηκαν τέσσερις διαφορετικές ετικέτες φυσικών μεταλλικών νερών που παράγονταν από την ίδια εταιρεία, την CEMG SAS, μετά από διαπίστωση κατασκευαστικών αστοχιών κατά τον ποιοτικό έλεγχο.

Στην Ισπανία καταγράφηκε ανάκληση του φυσικού μεταλλικού νερού Fuente Madre λόγω παρουσίας του βακτηρίου Pseudomonas aeruginosa, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η αλυσίδα Waitrose απέσυρε εμφιαλωμένο νερό ύστερα από προειδοποίηση για πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού στις φιάλες. Στην Ιταλία καταναλωτές προχώρησαν σε καταγγελίες για εμφιαλωμένα νερά με οσμή αποχέτευσης, ενώ στην Πολωνία εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια σε εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό του ομίλου San Benedetto, περιστατικό που κοινοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία Valley Springs Artesian Gold LLC προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση περισσότερων από 651.000 μονάδων εμφιαλωμένου νερού, συμπεριλαμβανομένων φυσικού μεταλλικού νερού, βρεφικού νερού, νερού για κατοικίδια, νερού με προσθήκη φθορίου και αποσταγμένου νερού. Η ανάκληση ταξινομήθηκε από τον FDA ως Κατηγορίας II, καθώς τα προϊόντα εμφιαλώθηκαν υπό ανθυγιεινές συνθήκες. Ο συνολικός όγκος του ανακληθέντος προϊόντος ξεπέρασε τα 2,46 εκατομμύρια λίτρα. Τον Απρίλιο του 2026 έγινε γνωστή και η υπόθεση της Longford Water Company LLC, η οποία έλαβε προειδοποιητική επιστολή από τον FDA για προϊόντα που χαρακτηρίστηκαν «νοθευμένα» λόγω παραγωγής και αποθήκευσης υπό ανθυγιεινές συνθήκες, ανεπαρκών μικροβιολογικών δειγματοληψιών και ελλιπών διαδικασιών απολύμανσης.

Οι ανακλήσεις εμφιαλωμένων νερών συνδέονται συνήθως με τρεις βασικούς μηχανισμούς επιμόλυνσης: την επιβάρυνση της ίδιας της πηγής, την επιμόλυνση κατά την επεξεργασία και την επιμόλυνση κατά την εμφιάλωση, αποθήκευση ή διανομή. Η ρύπανση της πηγής μπορεί να προκληθεί από γεωργικές απορροές, διείσδυση επιφανειακών υδάτων, προβλήματα στεγανότητας γεωτρήσεων ή περιβαλλοντική επιβάρυνση του υδροφορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να ανιχνευθούν κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκοι ή άλλοι δείκτες κοπρανώδους ρύπανσης. Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας, το νερό διέρχεται από φίλτρα, δεξαμενές, σωληνώσεις και γραμμές πλήρωσης. Όταν οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης δεν εφαρμόζονται σωστά, δημιουργούνται βιοϋμένια, δηλαδή βιοφίλμ μικροοργανισμών που προσκολλώνται στις εσωτερικές επιφάνειες του εξοπλισμού. Τα βιοφίλμ αποτελούν βασική εστία μικροβιακής επιβίωσης και μπορούν να απελευθερώνουν βακτήρια στο τελικό προϊόν.

Για τους επαγγελματίες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, οι επαναλαμβανόμενες μικροβιολογικές αποκλίσεις υποδεικνύουν συνήθως προβλήματα στις Ορθές Πρακτικές Παραγωγής, ανεπαρκή επικύρωση διαδικασιών στο σύστημα αυτόματου καθαρισμού κλειστού κυκλώματος και στο σύστημα αποστείρωσης κλειστού κυκλώματος, πλημμελή απολύμανση γραμμών πλήρωσης, αστοχίες στη συντήρηση φίλτρων και ανεπαρκή περιβαλλοντική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων. Η παρουσία μικροοργανισμών όπως Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ή κολοβακτηριοειδών αποτελεί ένδειξη ανεπαρκούς υγειονομικού ελέγχου ή δευτερογενούς επιμόλυνσης μετά την άντληση του νερού.

Το Pseudomonas aeruginosa συνδέεται συχνά με υδάτινα περιβάλλοντα και εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με ανεπαρκή απολύμανση. Μπορεί να επιβιώσει σε βιοφίλμ και να πολλαπλασιαστεί σε σωληνώσεις, δεξαμενές και φίλτρα. Παρότι σπάνια προκαλεί νόσο σε υγιή άτομα, θεωρείται επικίνδυνο για ανοσοκατεσταλμένους, ηλικιωμένους, νοσηλευόμενους ασθενείς και βρέφη, καθώς μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, του αναπνευστικού, του δέρματος ή ακόμη και σηψαιμία. Η παρουσία κολοβακτηριοειδών ή εντεροβακτηρίων σε εμφιαλωμένο νερό θεωρείται σοβαρή ένδειξη πιθανής κοπρανώδους επιμόλυνσης ή αστοχίας υγιεινής. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί πλήρη απουσία αυτών των μικροοργανισμών στα εμφιαλωμένα νερά. Ακόμη και όταν τα στελέχη που ανιχνεύονται δεν χαρακτηρίζονται παθογόνα, η παρουσία τους παραβιάζει τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας και ενεργοποιεί διαδικασίες ανάκλησης και διερεύνησης.

Οι επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση μολυσμένου εμφιαλωμένου νερού εξαρτώνται από το είδος της επιμόλυνσης, το μικροβιακό φορτίο και την κατάσταση υγείας του καταναλωτή. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν γαστρεντερικές διαταραχές, διάρροια, ναυτία, εμετό, κοιλιακό άλγος και πυρετό. Σε ευπαθείς ομάδες, όπως βρέφη, ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, οι επιπλοκές μπορεί να είναι σοβαρότερες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ασφάλεια του βρεφικού νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή βρεφικής φόρμουλας. Η παρουσία μικροβιολογικής επιβάρυνσης σε τέτοια προϊόντα αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων, αφυδάτωσης και συστηματικών επιπλοκών σε νεογνά και βρέφη. Πέρα από τη μικροβιολογική επιμόλυνση, οι ανακλήσεις μπορεί να αφορούν και φυσικούς κινδύνους, όπως παρουσία ξένων σωμάτων. Τα περιστατικά με θραύσματα γυαλιού ή μεταλλικά σωματίδια σχετίζονται συνήθως με αστοχίες στον εξοπλισμό παραγωγής ή στις γραμμές εμφιάλωσης. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τραυματισμούς στοματοφάρυγγα, οισοφάγου και γαστρεντερικού σωλήνα.

Η παραγωγή και διάθεση φυσικών μεταλλικών νερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει απαιτήσεις για τη μικροβιολογική ποιότητα, την προστασία της πηγής, την ιχνηλασιμότητα και τους ελέγχους κατά την εμφιάλωση. Η Οδηγία 2020/2184 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, οι κανονισμοί για την υγιεινή τροφίμων και οι απαιτήσεις HACCP επιβάλλουν συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων, τακτικές μικροβιολογικές αναλύσεις και άμεση ανάκληση προϊόντων όταν διαπιστώνεται μη συμμόρφωση.

Στις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της μικροβιολογικής κατάστασης της πηγής, επικύρωση των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης, έλεγχος των υλικών συσκευασίας, περιοδική επιθεώρηση σωληνώσεων και δεξαμενών, καθώς και περιβαλλοντική δειγματοληψία σε κρίσιμα σημεία παραγωγής. Η εφαρμογή συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και προληπτικών ελέγχων αποτελεί βασικό παράγοντα περιορισμού των ανακλήσεων.

Για τους καταναλωτές, η βασική σύσταση σε περίπτωση ανακοίνωσης ανάκλησης είναι να μην καταναλώνουν το προϊόν και να ελέγχουν τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης που αναφέρονται στις ανακοινώσεις των αρχών ή των εταιρειών. Τα ανακληθέντα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στα σημεία πώλησης. Επίσης, συνιστάται αποθήκευση του εμφιαλωμένου νερού σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και άμεση έκθεση στον ήλιο, καθώς οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης μπορούν να επηρεάσουν τη μικροβιολογική σταθερότητα του προϊόντος. Παρότι οι σοβαρές λοιμώξεις από εμφιαλωμένο νερό παραμένουν σχετικά σπάνιες σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες τροφίμων, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά ανακλήσεων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η μικροβιολογική ασφάλεια του εμφιαλωμένου νερού απαιτεί συνεχή επιτήρηση, αποτελεσματικούς ελέγχους και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών υγιεινής σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής.

Τα εμφιαλωμένα νερά που ανακλήθηκαν στην Ουγγαρία

Πηγή: cibum.gr