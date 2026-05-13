Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Μαίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Ο ΔΗΣΥ αντέχει, παραμένει πρώτος» γράφει ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, δείχνουν επανασυσπείρωση της Πινδάρου. Σε άλλο θέμα γράφει για την ανακριτική διαδικασία στην υπόθεση «Σάντη», σημειώνοντας ότι τίθεται εκτός συζήτησης το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ανακριτή. Αλλού γράφει ότι «άλλα έταξε η Υπουργός και άλλα θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο», σχετικά με το θέμα των κτηνοτρόφων.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Υπόθεση 'Σάντη', μπάζει η διερεύνηση», γράφει ότι η ολοκλήρωση της έρευνας για την υπόθεση "Σάντη" συνοδεύεται από σοβαρά ερωτήματα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι παραμένει άγνωστος ακόμη ο «γίγαντας αιχμάλωτος» του 1974, αρκετές μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του. Αλλού γράφει ότι η γεωπολιτική κρίση δεν επηρεάζει προς το παρόν την αγορά ακινήτων που συνεχίζεται να μεγεθύνεται με διψήφια ποσοστά.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Ο αφθώδης χτυπά το χαλλούμι», γράφει ότι το ποσοστό το αιγοπρόβειου γάλακτος μειώνεται από 25% στο 15% για το ΠΟΠ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ξεκλειδώνουν την υπόθεση "Σάντη" Europol και FBI. Αλλού γράφει ότι θα ληφθούν μέτρα για προστασία των δικυκλιστών, ώστε να μειωθούν τα θανατηφόρα δυστυχήματα.

Η «Χαραυγή» στο κύριό της θέμα, με τίτλο «Ρεύμα-φωτιά, κυβέρνηση θεατής», γράφει ότι το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει προτάσεις που δίνουν μόνιμες λύσεις για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Σε άλλο θέμα γράφει πως οι άδειες στους Ισραηλινούς στην Τρόζενα έγιναν "μπαλάκι" μεταξύ ΕΟΑ και Τμήματος Περιβάλλοντος, κάνοντας λόγο για "οφθαλμοφανείς παρατυπίες και παράνομες επεμβάσεις". Αλλού γράφει ότι παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ κτηνοτρόφων και Υπουργείου Γεωργίας για τις αποζημιώσεις.

Η αγγλόφωνη εφημερίδα «Cyprus Mail», στο κύριο θέμα της με τίτλο «Οι επενδύσεις στη στέγαση 'δεν καλύπτουν τη ζήτηση'», γράφει ότι οι επενδύσεις στον στεγαστικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν χαμηλότερες των αναγκών, με ετήσιο επενδυτικό έλλειμμα 650 δισ. ευρώ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι επιστρέφουν τα κόκκινα ταχυδρομικά κουτιά στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας, στο πλαίσιο αποκατάστασης ιστορικών στοιχείων της παλιάς πόλης. Αλλού αναφέρεται σε εκστρατεία φορολογικής συμμόρφωσης με τίτλο «Πληρώστε ή κλείστε», η οποία στοχεύει μεγάλους φορολογικούς οφειλέτες.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Λευκωσία – Αθήνα στο περίμενε για το ηλεκτρικό καλώδιο GSI», γράφει πως δόθηκε πράσινο φως στον ΑΔΜΗΕ για πραγματοποίηση μελέτης επικαιροποίησης των οικονομικών δεδομένων. Αλλού, γράφει πως ο ξενοδοχειακός κλάδος βρίσκεται στο κόκκινο. Σε άλλο της θέμα, γράφει πως τα ακριβά λιπάσματα φέρνουν αυξήσεις στα τρόφιμα.