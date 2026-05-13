Το πετρόκτιστο στέκι με την ατμοσφαιρική αυλή ανοίγει ξανά - Aυθεντικές κυπριακές γεύσεις και live βραδιές – Πόσα κοστίζει ο μεζές  

Το πετρόκτιστο κτήριο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα σοκάκια της παλιάς πόλης (πολύ κοντά στην Καθολική) που στεγάζει τον Πολιτιστικός Όμιλος «Το Στέκι», επιστρέφει έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα, έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τον κόσμο στον όμορφο χώρο του, με την ατμοσφαιρική αυλή, αυτή τη φορά υπό νέα διεύθυνση.

Η γραφική εσωτερική αυλή με τις λεμονιές δημιουργεί και φέτος το ιδανικό σκηνικό για χαλαρές καλοκαιρινές βραδιές με καλή παρέα, full κυπριακό μεζέ (€25 το άτομο) και ζωντανή μουσική.

Από τις 15 Μαΐου ξεκινούν και οι live βραδιές με τριμελή μπάντα, που θα μας κρατά συντροφιά με αγαπημένα λαϊκά και έντεχνα τραγούδια. Στο μπουζούκι θα βρίσκεται ο Δημήτρης Δημητρίου, στην κιθάρα ο Αποστόλης Κωνσταντίνου και στο μπουζούκι-μπαγλαμά ο Ιάκωβος Ευθυμίου, ενώ και οι τρεις συμμετέχουν στο τραγούδι, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες μελωδίες.

Το Στέκι κάνει εγκαίνια την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

(99234494) Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, Λεμεσός.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus