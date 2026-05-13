Σοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες

Με βάση τις πληροφορίες του Roadreport, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μεταξύ των ωρών 19:30 με 20:00 στις 12 Μαΐου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από σχετική ειδοποίηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, ωστόσο το ξύλινο υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Μονής.