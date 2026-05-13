Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες

 13.05.2026 - 08:34
Σοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες

Ολοσχερώς καταστράφηκε ξύλινο κιόσκι κοντά στην παραλία Governor’s Beach στη Λεμεσό, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Με βάση τις πληροφορίες του Roadreport, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μεταξύ των ωρών 19:30 με 20:00 στις 12 Μαΐου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από σχετική ειδοποίηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κιόσκι «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, ωστόσο το ξύλινο υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Μονής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία
Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις
Στα χέρια της Αστυνομίας 45χρονος – Διέπραξε τέσσερις διαρρήξεις στη Λεμεσό
Κιόσκι «τυλίχθηκε» στις φλόγες στη Λεμεσό – Καταστράφηκε ολοσχερώς
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Επιμένει και η σκόνη - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία - Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»
Την «έκαψε» μαρτυρία – Πήγαν να την συλλάβουν και τράπηκε σε φυγή – Χειροπέδες σε 27χρονη για κλοπή αυτοκινήτου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χωράφι - Παγιδεύτηκε ο οδηγός

 13.05.2026 - 08:25
Επόμενο άρθρο

Χάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά

 13.05.2026 - 08:54
Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Με την αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές να έχει πλέον ξεκινήσει, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει πεδίο καθημερινών συγκρούσεων, έντονων παρεμβάσεων και συνεχών ανατροπών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

  •  13.05.2026 - 06:31
Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις

Τα σλόγκαν των κομμάτων για τις Βουλευτικές: Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο – Το νόημα που κρύβεται στις λέξεις

  •  13.05.2026 - 06:33
Διάταγμα-«φωτιά» για το χαλλούμι ΠΟΠ εν μέσω κρίσης του αφθώδους πυρετού - «Όσα προειδοποιούσαμε επιβεβαιώνονται»

Διάταγμα-«φωτιά» για το χαλλούμι ΠΟΠ εν μέσω κρίσης του αφθώδους πυρετού - «Όσα προειδοποιούσαμε επιβεβαιώνονται»

  •  13.05.2026 - 08:19
Χάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά

Χάος σε λεωφορείο στη Λεμεσό - Μαθητές εξύβριζαν τον οδηγό και χτυπούσαν τα καθίσματα με... σφυριά

  •  13.05.2026 - 08:54
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε

Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε

  •  13.05.2026 - 09:05
Σοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες

Σοκάρει το βίντεο: Η στιγμή που ξύλινο κιόσκι στη Λεμεσό τυλίγεται στις φλόγες

  •  13.05.2026 - 08:34
Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία

Πότε θα δούμε τις κάμερες στη στολή αστυνομικών; Τι εξετάζει η Αστυνομία

  •  13.05.2026 - 06:34
Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χωράφι - Παγιδεύτηκε ο οδηγός

Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χωράφι - Παγιδεύτηκε ο οδηγός

  •  13.05.2026 - 08:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα