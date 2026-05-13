Το λάθος που κάνουν όλοι όταν αγοράζουν laptop (και δεν αφορά την τιμή)

Απαραίτητες θεωρούνται τουλάχιστον τρεις USB-C, δύο USB-A και μία HDMI, ενώ οι θύρες Thunderbolt 4 και τα slots SD card προσφέρουν σημαντικό πρακτικό πλεονέκτημα.

Αντίθετα, Ethernet και legacy θύρες εικόνας όπως το VGA δεν δικαιολογούνται για τους περισσότερους χρήστες.

Η επιλογή θυρών σε ένα laptop είναι συνήθως το τελευταίο πράγμα που κοιτάει κάποιος στο κατάστημα — και αυτό πληρώνεται ακριβά στη συνέχεια. Ένα λεπτό, ελαφρύ μοντέλο μπορεί να φαίνεται τέλειο στο κουτί, αλλά αν δεν έχει τις κατάλληλες θύρες, η καθημερινή χρήση του γρήγορα γίνεται ταλαιπωρία.

Ποιες θύρες είναι απαραίτητες

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξεις είναι ο αριθμός των USB-C θυρών — και όχι μόνο αν υπάρχουν, αλλά πόσες είναι. Αρκετά laptops βγαίνουν στην αγορά με μόνο δύο ή τρεις USB-C, κι ορισμένα μάλιστα με μία μόνο. Αν λαμβάνεις υπόψη ότι μέσω USB-C φορτίζεις τη συσκευή, συνδέεις οθόνη, αποθηκευτικό χώρο ή μικρόφωνο, τότε τρεις USB-C είναι το ελάχιστο αποδεκτό.

Εξίσου σημαντική είναι η παρουσία τουλάχιστον δύο USB-A θυρών. Παρά την άνοδο του USB-C, ένας μεγάλος αριθμός περιφερειακών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί USB-A: εκτυπωτές, wired ποντίκια, μηχανικά πληκτρολόγια, εξωτερικοί δίσκοι, ακόμα και αρκετά USB sticks. Αν δεν υπάρχει ούτε μία USB-A θύρα, αναπόφευκτα θα καταλήξεις να αγοράζεις hub.

Μια θύρα HDMI είναι επίσης απαραίτητη για όποιον θέλει να συνδέσει το laptop σε οθόνη ή τηλεόραση. Το HDMI παραμένει το πιο διαδεδομένο πρότυπο σύνδεσης εικόνας σε οθόνες, τηλεοράσεις και projectors — ακόμα και το 2026. Σε έναν ιδανικό κόσμο, DisplayPort θα ήταν επίσης καλοδεχούμενο, αν και βρίσκεται σε λιγότερα μοντέλα.

Οι θύρες που αξίζουν ως bonus

Πέρα από τα απολύτως αναγκαία, υπάρχουν μερικές ακόμα θύρες που αναβαθμίζουν σημαντικά τη χρηστικότητα ενός laptop. Το 3,5mm jack ακουστικών είναι πιο χρήσιμο από ό,τι φαίνεται — ειδικά όταν τα ασύρματα ακουστικά χρειάζονται φόρτιση και η δουλειά δεν περιμένει. Ένα slot για microSD ή SD card κάρτα προσφέρει άμεσα επιπλέον αποθήκευση χωρίς εξωτερικό hub.

Η παρουσία Thunderbolt 4 ή USB4 θύρας είναι επίσης σημαντικό πλεονέκτημα: πέρα από τον αυξημένο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων, ανοίγει τη δυνατότητα σύνδεσης σε οθόνη 8K ή εξωτερική κάρτα γραφικών (eGPU) μέσω daisy chaining. Το USB4 σταδιακά θα μετατραπεί από bonus σε βασική απαίτηση, καθώς η υπόλοιπη αγορά υιοθετεί τα νέα πρότυπα σύνδεσης.

Τι δεν αξίζει τον χώρο στο πλαϊνό πλαίσιο

Ορισμένες θύρες που εμφανίζονται σε κάποια laptop είναι ουσιαστικά χαμένος χώρος για τη μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών. Το Ethernet port, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί σε ένα laptop — εκτός αν χρησιμοποιείς τη συσκευή σχεδόν αποκλειστικά σε σταθερό σημείο και μεταφέρεις μεγάλους όγκους δεδομένων. Παρόμοια, legacy θύρες εικόνας όπως το mini DisplayPort ή — το κλασικό — VGA δεν έχουν θέση στα σύγχρονα setups. Αν δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο εξοπλισμό που το απαιτεί, η ύπαρξή τους απλώς μειώνει τον χώρο για πιο χρήσιμες θύρες.

