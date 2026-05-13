ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

 13.05.2026 - 12:14
Στις προσπάθειες και την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, στη Λεμεσό, και κληθείς να αναφερθεί στο ΚΝΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πρόκειται για ένα από «τους σημαντικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας και χαίρομαι για την αξιοσημείωτη πρόοδο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε σχέση με την αύξηση του κυπριακού νηολογίου, για τα έσοδα για το κράτος. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτή την πολύ σημαντική βιομηχανία με νέες πολιτικές, με νέες δράσεις, τις οποίες θα ανακοινώσω κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου».

Αναφορικά με το Κυπριακό και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έχει πει χθες ότι αναμένεται ενδεχομένως να έχουμε ένα σχέδιο λύσης μέχρι το τέλος του χρόνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο ΓΓ των ΗΕ είναι απόλυτα δεσμευμένος στο να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό. Έχει κάνει σχετικές συναντήσεις. Το ανέφερα από τον Μάρτιο, όταν με συνάντησε στις Βρυξέλλες. Μου μετέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία η οποία στόχο έχει να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας από ένα ΓΓ των ΗΕ που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Κυπριακό στην πορεία του, στη θητεία του. Ολοκληρώνεται αυτή η θητεία περί τα τέλη Δεκεμβρίου και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει στόχο να φέρει αποτελέσματα. Δεν είναι απλά ΄συζητούμε, συζητούμε, συζητούμε’. Κάποια στιγμή θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα».

Ερωτηθείς αν αναφέρεται σε επιδιαιτησία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είπαμε για καμία επιδιαιτησία, ούτε αναφέρθηκα σε επιδιαιτησία. Ο ΓΓ των ΗΕ είναι περισσότερο δεσμευμένος από όλους μας από τους όρους εντολής που του δίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για συγκεκριμένη μορφή λύσης, όπως περιγράφεται και στα ψηφίσματα. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτή την προσπάθεια. Και, επαναλαμβάνω, στηρίζουμε ενεργά, είμαστε έτοιμοι, έχουμε ξεκινήσει επαφές, συναντήσεις και ελπίζω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν πέραν της δέσμευσης του ΓΓ των ΗΕ, οι επαφές αποδίδουν κάτι περισσότερο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «όλοι μας θα κριθούμε από το τελικό αποτέλεσμα και εκείνο που μπορώ να πω από δικής μας πλευράς μετά βεβαιότητας είναι ότι είμαστε πανέτοιμοι. Στηρίζουμε, χαιρετίζουμε αυτό που κάνει το Γενικός Γραμματέας και είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε. Για εμάς δεν υπάρχει πλάνο Β, δεν υπάρχει εναλλακτική από το να οδηγηθούμε στον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας». 

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη  •  13.05.2026 - 06:31

«Βροχή» αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους: Ποιοι παίρνουν χιλιάδες ευρώ - Πακέτο με πέντε μέτρα  •  13.05.2026 - 11:04

Υπουργικό: Αναβαθμίζεται η Εθνική Φρουρά με καταβολή χιλιάδων ευρώ - Ποιους αφορά  •  13.05.2026 - 09:53

«Επίθεση» αιγοπροβατοτρόφων σε Υπ. Γεωργίας - Τα τσούγκρισαν στις αποζημιώσεις - «Επιβεβαίωσε τις μοδιστρικές της ικανότητες»  •  13.05.2026 - 12:30

Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα  •  13.05.2026 - 12:44

VIDEO: Συγκλονίζουν καταγγελίες στη Λευκωσία - Νεαρός αποσπά χρήματα από περαστικούς με αυτό το «κόλπο»  •  13.05.2026 - 11:22

Βουλευτικές 2026: Πότε ολοκληρώνεται η εκτύπωση των ψηφοδελτίων  •  13.05.2026 - 12:42

