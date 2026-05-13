 13.05.2026 - 12:16
Η Coral Cyprus (Shell Licensee) Ασημένιος Χορηγός στο Boat & Sea Expo 2026

Η Coral Cyprus (Shell Licensee) συμμετείχε ως Ασημένιος Χορηγός στο Boat & Sea Expo 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026 στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μέσα από τη συμμετοχή της, η εταιρεία παρουσίασε λύσεις και ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης καυσίμων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Η έκθεση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για επαγγελματίες της ναυτιλίας, ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, παρόχους υπηρεσιών και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο οικοσύστημα του θαλάσσιου τουρισμού. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη θεσμικών και αρμόδιων φορέων και με την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της διοργάνωσης για την κυπριακή αγορά.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην έκθεση, η Coral υποδέχθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο booth της υφιστάμενους και νέους συνεργάτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που διαθέτει για την καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης καυσίμων. Η συμμετοχή της εταιρείας έδωσε επίσης τη δυνατότητα για ουσιαστική επικοινωνία με B2B κοινά και για ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις ανάγκες επιχειρήσεων, εταιρικών στόλων και επαγγελματιών που αναζητούν πρακτικές και αξιόπιστες λύσεις στην καθημερινή τους λειτουργία.

Κεντρικό σημείο της παρουσίας της Coral αποτέλεσε η παρουσίαση της Coral Pass Prepaid κάρτας καυσίμων και του Coral Pass Prepaid Portal. Η προπληρωμένη κάρτα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, προσφέροντας δυνατότητα ελέγχου και καλύτερης παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμων. Μέσω του Coral Pass Portal, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους, να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους και να πραγματοποιούν online πίστωση της κάρτας, με πρόσβαση στο παγκύπριο δίκτυο πρατηρίων Shell, το οποίο αριθμεί πέραν των 40 σημείων.

Για επαγγελματίες, εταιρικούς στόλους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες logistics, η λύση προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, καλύτερο έλεγχο δαπανών και περιορισμό του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη διαχείριση καυσίμων. Παράλληλα, η παρουσία της Coral στην έκθεση συνέβαλε στην ενίσχυση της άμεσης επαφής με το κοινό και στη διερεύνηση νέων προοπτικών συνεργασίας με επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μιχάλης Ζουμίδης, Marketing & NFR Manager της Coral Cyprus, ανέφερε: «Η συμμετοχή μας στο Boat & Sea Expo 2026 μάς έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε σε άμεση επαφή με επαγγελματίες, συνεργάτες και επισκέπτες που αναζητούν πρακτικές λύσεις για τις καθημερινές τους μετακινήσεις και τη διαχείριση των καυσίμων τους. Μέσα από την Coral Pass Prepaid κάρτα και το Coral Pass Portal, προσφέρουμε εργαλεία που συνδυάζουν ευκολία, διαφάνεια και έλεγχο, δημιουργώντας αξία για ιδιώτες και επιχειρήσεις.»

Μέσα από τη συμμετοχή της στο Boat & Sea Expo 2026, η Coral επιβεβαίωσε τη σταθερή της παρουσία σε διοργανώσεις που συνδέονται με την αγορά, την επιχειρηματικότητα και την καθημερινή εμπειρία των καταναλωτών. Με συνέπεια στον ρόλο της ως ενεργό μέλος της κυπριακής αγοράς, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που δημιουργούν ευκαιρίες ενημέρωσης, επαφής και επιχειρηματικής δικτύωσης.

Η Coral Cyprus (Shell Licensee) δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά από το 2017. Λειτουργεί περισσότερα από 40 πρατήρια σε όλη την Κύπρο που φέρουν το σήμα Shell, παρέχοντας προϊόντα όπως τα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, τα καύσιμα Shell Fuel Save, τα λιπαντικά Shell Helix και υπηρεσίες περιποίησης οχημάτων όπως το Shell Car Wash. Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες όπως το κέντρο διαχείρισης και διανομής πετρελαίου θέρμανσης, το σύστημα πιστότητας Shell GO+ και τα συστήματα διαχείρισης εταιρικών στόλων Coral Pass και Coral Pass Prepaid. Οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν επεκταθεί στα ναυτιλιακά και βιομηχανικά καύσιμα, λιπαντικά και χημικά, συνδυάζοντας τα προϊόντα τεχνολογίας Shell με την εμπειρία του Ομίλου Motor Oil.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθαλάσσας 178, 2025, Irene Tower, 3ος όροφος, Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης/παραγγελιών: 70001000

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.coralenergy.com.cy

