ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ: Πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Γιατί κάθε μικρός ήρωας αξίζει ένα χαμόγελο»

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 13.05.2026 - 11:28
Ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης για ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία, υλοποιεί καμπάνια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε συνεργασία με τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Στόχος είναι η ενίσχυση του Ιδρύματος «ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ».

Η πρωτοβουλία, με κεντρικό μήνυμα «Γιατί κάθε μικρός ήρωας αξίζει ένα χαμόγελο», έχει διάρκεια από τις 30 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου 2026. Εστιάζει στη στήριξη παιδιών και οικογενειών που δοκιμάζονται, ενισχύοντας το έργο του Ιδρύματος μέσα από μια δράση με απτό κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, επιλεγμένα προϊόντα στοματικής υγιεινής των εμπορικών σημάτων Sensodyne, Parodontax, Corega και Aquafresh, που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της HALEON —μιας εκ των κορυφαίων εταιρειών αυτοφροντίδας διεθνώς, διατίθενται σε ειδικές τιμές στις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ αποτελεί τον επίσημο αντιπρόσωπο της HALEON στην Κύπρο. Μέσα από την αγορά των προϊόντων αυτών, οι καταναλωτές συμβάλλουν άμεσα στην ενίσχυση του έργου του Ιδρύματος «ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ», μετατρέποντας μια καθημερινή καταναλωτική επιλογή σε πράξη ουσιαστικής προσφοράς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων βιωσιμότητας του Ομίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, με θετικό κοινωνικό αντίκρισμα.

Σχετικά με τον Όμιλο ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

Ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ μετά από διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα, έχει κατακτήσει ηγετική θέση στους τομείς που δραστηριοποιείται. Αυτοί περιλαμβάνουν την προώθηση και διανομή φαρμάκων, προϊόντων φαρμακείου, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, καταναλωτικών προϊόντων, ένα εκτενές δίκτυο καταστημάτων λιανικής που αντιπροσωπεύουν οι μάρκες Beauty Line και Holland & Barrett, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διακίνησης. Στο ευρύ πεδίο της επιχειρηματικής του λειτουργίας, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει εδραιωμένες συνεργασίες με κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες, προϊόντα των οποίων εκπροσωπεί και διανέμει στην κυπριακή αγορά.

Μέσα από τη δυνατή σχέση εμπιστοσύνης με τον Κύπριο καταναλωτή, ο Όμιλος υλοποιεί τη στρατηγική της μεθοδικής επέκτασής του. Ανοίγει νέους δρόμους ποιότητας και αξιοπιστίας, έχοντας ήδη καθιερωθεί σαν ο ισχυρότερος όμιλος προϊόντων υγείας, ομορφιάς και ευεξίας στην Κύπρο.

Με διαχρονική αποστολή να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα, ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ πιστεύει πως οι έννοιες της εξέλιξης και ανάπτυξης αποκτούν νόημα όταν συνδυάζονται με επιχειρηματική ηθική. Επιλέγει την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, ως τη μοναδική ρεαλιστική προσέγγιση απέναντι στις νέες προκλήσεις, συμβάλλοντας με όλες του τις δυνάμεις στη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής προόδου και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τρόμος σε πτήση: Μεθυσμένος επιβάτης επιτέθηκε στη σύζυγό του μέσα στο αεροπλάνο – Του πέρασαν χειροπέδες

Ανατριχιαστικές καταγγελίες από την μυστική οικογένεια του Μάικλ Τζάκσον: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε 25 χρόνια»

