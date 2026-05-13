Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Κύπρος: Στην κορυφή της ανάπτυξης με «άλμα» 3%

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, το ποσοστό του 3% δεν αποτελεί απλώς έναν αριθμό, αλλά μια ηχηρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας που επιδεικνύει η χώρα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

​Με γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως η Κύπρος καταφέρνει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποδίδεται στην προσήλωση σε μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Η επίδοση αυτή έρχεται να σφραγίσει μια σειρά από 30 διαδοχικές θετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους, οι οποίες λειτουργούν ως «ψήφος εμπιστοσύνης» για την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές.

​Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η Κύπρος τοποθετείται πλέον στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής οικονομικής σκηνής. Αυτή η δυναμική πορεία, όπως τονίζει ο Πρόεδρος, δεν περιορίζεται στα μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά μεταφράζεται σε έμπρακτη κοινωνική πολιτική. Η οικονομική σταθερότητα αποτελεί το θεμέλιο που επιτρέπει στο κράτος να επενδύει ουσιαστικά σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, το Στεγαστικό και το Κράτος Πρόνοιας.

​Βασισμένη στις αρχές του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, η κυβέρνηση στοχεύει στη μετατροπή της ανάπτυξης σε απτές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Η στρατηγική επιδίωξη παραμένει η θωράκιση της κοινωνικής ασφάλειας μέσα από τη διατήρηση της διεθνούς αξιοπιστίας, διασφαλίζοντας ότι η ευημερία των αριθμών θα συνεχίσει να αντανακλάται στην καθημερινότητα και την προοπτική των πολιτών.