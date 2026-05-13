Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρωταθλήτρια Ευρώπης η Κύπρος: Στην κορυφή της ανάπτυξης με «άλμα» 3%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Κύπρος: Στην κορυφή της ανάπτυξης με «άλμα» 3%

 13.05.2026 - 13:03
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Κύπρος: Στην κορυφή της ανάπτυξης με «άλμα» 3%

Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκαρφαλώνει η κυπριακή οικονομία, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, το ποσοστό του 3% δεν αποτελεί απλώς έναν αριθμό, αλλά μια ηχηρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας που επιδεικνύει η χώρα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

​Με γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως η Κύπρος καταφέρνει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποδίδεται στην προσήλωση σε μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Η επίδοση αυτή έρχεται να σφραγίσει μια σειρά από 30 διαδοχικές θετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους, οι οποίες λειτουργούν ως «ψήφος εμπιστοσύνης» για την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές.

​Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η Κύπρος τοποθετείται πλέον στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής οικονομικής σκηνής. Αυτή η δυναμική πορεία, όπως τονίζει ο Πρόεδρος, δεν περιορίζεται στα μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά μεταφράζεται σε έμπρακτη κοινωνική πολιτική. Η οικονομική σταθερότητα αποτελεί το θεμέλιο που επιτρέπει στο κράτος να επενδύει ουσιαστικά σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, το Στεγαστικό και το Κράτος Πρόνοιας.

​Βασισμένη στις αρχές του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, η κυβέρνηση στοχεύει στη μετατροπή της ανάπτυξης σε απτές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Η στρατηγική επιδίωξη παραμένει η θωράκιση της κοινωνικής ασφάλειας μέσα από τη διατήρηση της διεθνούς αξιοπιστίας, διασφαλίζοντας ότι η ευημερία των αριθμών θα συνεχίσει να αντανακλάται στην καθημερινότητα και την προοπτική των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Συγκλονίζουν καταγγελίες στη Λευκωσία - Νεαρός αποσπά χρήματα από περαστικούς με αυτό το «κόλπο»
Tέλος η δωρεάν χειραποσκευή σε αυτές τις γνωστές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε
Στη φυλακή δασκάλα πρώτης δημοτικού - Είχε σεξουαλικές σχέσεις με μαθητή της αφού το ομολόγησε στον σύζυγό της
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Παπαδάκης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Το πετρόκτιστο στέκι με την ατμοσφαιρική αυλή ανοίγει ξανά - Aυθεντικές κυπριακές γεύσεις και live βραδιές – Πόσα κοστίζει ο μεζές  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

 13.05.2026 - 12:53
ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

Στις προσπάθειες και την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

  •  13.05.2026 - 12:14
Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

  •  13.05.2026 - 12:53
Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

  •  13.05.2026 - 06:31
Υπουργικό: Αναβαθμίζεται η Εθνική Φρουρά με καταβολή χιλιάδων ευρώ - Ποιους αφορά

Υπουργικό: Αναβαθμίζεται η Εθνική Φρουρά με καταβολή χιλιάδων ευρώ - Ποιους αφορά

  •  13.05.2026 - 09:53
«Επίθεση» αιγοπροβατοτρόφων σε Υπ. Γεωργίας - Τα τσούγκρισαν στις αποζημιώσεις - «Επιβεβαίωσε τις μοδιστρικές της ικανότητες»

«Επίθεση» αιγοπροβατοτρόφων σε Υπ. Γεωργίας - Τα τσούγκρισαν στις αποζημιώσεις - «Επιβεβαίωσε τις μοδιστρικές της ικανότητες»

  •  13.05.2026 - 12:30
Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

  •  13.05.2026 - 12:44
VIDEO: Συγκλονίζουν καταγγελίες στη Λευκωσία - Νεαρός αποσπά χρήματα από περαστικούς με αυτό το «κόλπο»

VIDEO: Συγκλονίζουν καταγγελίες στη Λευκωσία - Νεαρός αποσπά χρήματα από περαστικούς με αυτό το «κόλπο»

  •  13.05.2026 - 11:22
Βουλευτικές 2026: Πότε ολοκληρώνεται η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

Βουλευτικές 2026: Πότε ολοκληρώνεται η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

  •  13.05.2026 - 12:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα