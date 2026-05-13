Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Κύπρος: Στην κορυφή της ανάπτυξης με «άλμα» 3%

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, το ποσοστό του 3% δεν αποτελεί απλώς έναν αριθμό, αλλά μια ηχηρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας που επιδεικνύει η χώρα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.
Με γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως η Κύπρος καταφέρνει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποδίδεται στην προσήλωση σε μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Η επίδοση αυτή έρχεται να σφραγίσει μια σειρά από 30 διαδοχικές θετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους, οι οποίες λειτουργούν ως «ψήφος εμπιστοσύνης» για την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η Κύπρος τοποθετείται πλέον στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής οικονομικής σκηνής. Αυτή η δυναμική πορεία, όπως τονίζει ο Πρόεδρος, δεν περιορίζεται στα μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά μεταφράζεται σε έμπρακτη κοινωνική πολιτική. Η οικονομική σταθερότητα αποτελεί το θεμέλιο που επιτρέπει στο κράτος να επενδύει ουσιαστικά σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, το Στεγαστικό και το Κράτος Πρόνοιας.
Βασισμένη στις αρχές του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, η κυβέρνηση στοχεύει στη μετατροπή της ανάπτυξης σε απτές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Η στρατηγική επιδίωξη παραμένει η θωράκιση της κοινωνικής ασφάλειας μέσα από τη διατήρηση της διεθνούς αξιοπιστίας, διασφαλίζοντας ότι η ευημερία των αριθμών θα συνεχίσει να αντανακλάται στην καθημερινότητα και την προοπτική των πολιτών.