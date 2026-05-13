Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

Μία είναι η Κυβέρνηση, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη συναντηθεί με την Υπουργό και με στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευσης του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, στη Λεμεσό, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι κτηνοτρόφοι είναι απογοητευμένοι διότι δεν τους έχει συναντήσει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι κτηνοτρόφοι συναντήθηκαν χθες με την Υπουργό Γεωργίας, με στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας. Μία είναι η Κυβέρνηση.

Θέλω να σας πω ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσαμε για τη στήριξη προς τους κτηνοτρόφους, η όποια στήριξη ξεπερνά κατά 150 με 200 τοις εκατόν το τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις εσωτερικές, όπως και σε εξωτερικές προκλήσεις, γιατί η υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει ακριβώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προκλήσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, αλλά και να επενδύουμε σε συγκεκριμένους τομείς που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η στέγαση, το κράτος πρόνοιας».