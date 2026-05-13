ΑρχικήΠολιτική
Αννίτα Δημητρίου: Τοξικότητα και διχασμός δεν προσφέρουν υπηρεσία στον τόπο

 13.05.2026 - 16:31
Διαστάσεις παίρνουν στις μέρες μας φαινόμενα τοξικότητας, αλληλοκατηγοριών, λαϊκισμού, ισοπέδωσης και διχασμού, που δεν προσφέρουν καμία καλή υπηρεσία στον τόπο και προκαλούν κόστος στην οικονομία, διαμήνυσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, από το βήμα της 37ης Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, στη Λεμεσό.

Η Αννίτα Δημητρίου χαιρέτησε, το μεσημέρι της Τετάρτης, τη Γενική Συνέλευση του ΚΝΕ, όπου σε εκτός ομιλίας αναφορές της, είπε πως «για εμάς, η ναυτιλία είναι ένας κρίσιμος και σημαντικός τομέας για την Κυπριακή οικονομία, αλλά είναι και ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς,  μέσα από σωστή και διαχρονική δουλειά, με συνεργασία με τους επαγγελματίες, με κίνητρα και αποφασιστικότητα, μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα παγκόσμιας εμβέλειας για να είμαστε περήφανοι».

Έτσι, συνέχισε, «πρέπει να πάρουμε τη χώρα μας μπροστά, με γνώσεις, με διάλογο, με συνεργασία, με σκληρή και μεθοδική δουλειά», τονίζοντας ότι «με την οικονομία, τις επενδύσεις, τη σταθερότητα, τα φορολογικά κίνητρα, τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος δεν μπορεί να πειραματιζόμαστε».

«Χρειαζόμαστε σταθερότητα στον τόπο και την οικονομία, χρειαζόμαστε δημιουργικό διάλογο, σοβαρότητα και συναίνεση», είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υπογράμμισε ότι «η τοξικότητα, οι αλληλοκατηγορίες, ο λαϊκισμός, η ισοπέδωση, ο διχασμός, φαινόμενα που παίρνουν διαστάσεις στις μέρες μας, δεν προσφέρουν καμία καλή υπηρεσία στον τόπο».

Αντίθετα, υπέδειξε, «προκαλούν κόστος και κυρίως στην οικονομία» ενώ διαβεβαίωσε ότι «απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για να κρατήσουμε τη σταθερότητα και την προοπτική στον τόπο μας, για να πηγαίνουμε και να προχωράμε μόνο υπεύθυνα μπροστά».

Ταξίδι στην Ευρώπη; Όλα όσα αλλάζουν στις κρατήσεις και τα δικαιώματα σας

 13.05.2026 - 16:24
Στην Αστυνομία ο Χασαπόπουλος: Καταγγελία για ψευδορκία κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

 13.05.2026 - 16:31
ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

Στις προσπάθειες και την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

  •  13.05.2026 - 12:14
Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

  •  13.05.2026 - 12:53
Στην Αστυνομία ο Χασαπόπουλος: Καταγγελία για ψευδορκία κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

  •  13.05.2026 - 16:31
Αυτό είναι το πακέτο €35,6 εκατομμυρίων για αποζημίωση στους κτηνοτρόφους - Η απόφαση του Υπουργικού

  •  13.05.2026 - 13:52
«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

  •  13.05.2026 - 15:08
Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

  •  13.05.2026 - 12:44
Βουλευτικές 2026: Πότε ολοκληρώνεται η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

  •  13.05.2026 - 12:42
Θρίλερ σε κρουαζιερόπλοιο στη Γαλλία: Νεκρός επιβάτης και πάνω από 1.700 άνθρωποι σε καραντίνα λόγω ύποπτου νοροϊού

  •  13.05.2026 - 14:25

