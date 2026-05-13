Στην Αστυνομία ο Χασαπόπουλος: Καταγγελία για ψευδορκία κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας είναι βαρυσήμαντο, καθώς ζητείται η διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

​Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η δραστηριότητα της ομάδας υποστήριξης του κ. Μιχαηλίδη στο Facebook. Ενώ ο επικεφαλής του «Άλματος» είχε αρνηθεί ενόρκως οποιαδήποτε συμμετοχή στη διαχείρισή της, ο κ. Χασαπόπουλος ισχυρίζεται το αντίθετο, κάνοντας λόγο για ψευδείς αναφορές που επεκτείνονται και σε πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις.

Μετά από σχετική οδηγία της Νομικής Υπηρεσίας, η υπόθεση διαβιβάστηκε απευθείας στην Αστυνομία, η οποία καλείται να εξετάσει αν ο τέως Γενικός Ελεγκτής απέκρυψε την αλήθεια ενώπιον της Δικαιοσύνης σχετικά με την ψηφιακή του παρουσία και τις επιθέσεις εναντίον τρίτων προσώπων.