Στην Αστυνομία ο Χασαπόπουλος: Καταγγελία για ψευδορκία κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

 13.05.2026 - 16:31
Σε μια μετωπική σύγκρουση που μεταφέρεται πλέον στις αστυνομικές αρχές, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος προχώρησε σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, σε επίσημη καταγγελία κατά του πρώην συνεργάτη του και τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας είναι βαρυσήμαντο, καθώς ζητείται η διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

​Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η δραστηριότητα της ομάδας υποστήριξης του κ. Μιχαηλίδη στο Facebook. Ενώ ο επικεφαλής του «Άλματος» είχε αρνηθεί ενόρκως οποιαδήποτε συμμετοχή στη διαχείρισή της, ο κ. Χασαπόπουλος ισχυρίζεται το αντίθετο, κάνοντας λόγο για ψευδείς αναφορές που επεκτείνονται και σε πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις.

Μετά από σχετική οδηγία της Νομικής Υπηρεσίας, η υπόθεση διαβιβάστηκε απευθείας στην Αστυνομία, η οποία καλείται να εξετάσει αν ο τέως Γενικός Ελεγκτής απέκρυψε την αλήθεια ενώπιον της Δικαιοσύνης σχετικά με την ψηφιακή του παρουσία και τις επιθέσεις εναντίον τρίτων προσώπων.

