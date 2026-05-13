Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

 13.05.2026 - 15:08
«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

​«Ανάσα» δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στους φοιτητές, καθώς η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας για την κρατική φοιτητική μέριμνα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Ενώ η αρχική διορία εξέπνεε στις 14 Μαΐου, οι δικαιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι και την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026, στις 14:00 το μεσημέρι.

​Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις ανάγκες των πολιτών, καθώς παρατηρήθηκε ότι πολλοί αιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία ή δεν ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις και σφάλματα. Το Υπουργείο απευθύνει θερμή έκκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία που καταχωρούν είναι ορθά και πλήρη.

​Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τρόπο υποβολής, καθώς η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης https://sg-yxe.mof.gov.cy. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον γονέα ή κηδεμόνα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο σύστημα CYLOGIN, ο οποίος απαραίτητα πρέπει να είναι ήδη ταυτοποιημένος.

​Μετά το πέρας της νέας προθεσμίας στις 2 Ιουνίου, το σύστημα θα κλειδώσει οριστικά και δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα περαιτέρω υποβολής. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν άμεσα την εγκυρότητα των λογαριασμών τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως, ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα στη φοιτητική χορηγία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Συγκλονίζουν καταγγελίες στη Λευκωσία - Νεαρός αποσπά χρήματα από περαστικούς με αυτό το «κόλπο»
Tέλος η δωρεάν χειραποσκευή σε αυτές τις γνωστές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε
Στη φυλακή δασκάλα πρώτης δημοτικού - Είχε σεξουαλικές σχέσεις με μαθητή της αφού το ομολόγησε στον σύζυγό της
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Παπαδάκης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Το πετρόκτιστο στέκι με την ατμοσφαιρική αυλή ανοίγει ξανά - Aυθεντικές κυπριακές γεύσεις και live βραδιές – Πόσα κοστίζει ο μεζές  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Ιακώβου - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

 13.05.2026 - 15:03
Επόμενο άρθρο

Επί ποδός η ΑΗΚ: Χωρίς ρεύμα περιοχές της Λεμεσού - Η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς

 13.05.2026 - 15:16
ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

Στις προσπάθειες και την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

  •  13.05.2026 - 12:14
Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

  •  13.05.2026 - 12:53
«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

  •  13.05.2026 - 15:08
Αυτό είναι το πακέτο €35,6 εκατομμυρίων για αποζημίωση στους κτηνοτρόφους - Η απόφαση του Υπουργικού

Αυτό είναι το πακέτο €35,6 εκατομμυρίων για αποζημίωση στους κτηνοτρόφους - Η απόφαση του Υπουργικού

  •  13.05.2026 - 13:52
Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

Οδυσσέας απέναντι σε Στέφανο και Νικόλα – ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ σε μάχη κορυφής λίγες μέρες πριν από την κάλπη

  •  13.05.2026 - 06:31
Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

  •  13.05.2026 - 12:44
Βουλευτικές 2026: Πότε ολοκληρώνεται η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

Βουλευτικές 2026: Πότε ολοκληρώνεται η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

  •  13.05.2026 - 12:42
Θρίλερ σε κρουαζιερόπλοιο στη Γαλλία: Νεκρός επιβάτης και πάνω από 1.700 άνθρωποι σε καραντίνα λόγω ύποπτου νοροϊού

Θρίλερ σε κρουαζιερόπλοιο στη Γαλλία: Νεκρός επιβάτης και πάνω από 1.700 άνθρωποι σε καραντίνα λόγω ύποπτου νοροϊού

  •  13.05.2026 - 14:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα