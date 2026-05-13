«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

Ενώ η αρχική διορία εξέπνεε στις 14 Μαΐου, οι δικαιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέχρι και την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026, στις 14:00 το μεσημέρι.

​Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις ανάγκες των πολιτών, καθώς παρατηρήθηκε ότι πολλοί αιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία ή δεν ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις και σφάλματα. Το Υπουργείο απευθύνει θερμή έκκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, διασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία που καταχωρούν είναι ορθά και πλήρη.

​Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τρόπο υποβολής, καθώς η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης https://sg-yxe.mof.gov.cy. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον γονέα ή κηδεμόνα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο σύστημα CYLOGIN, ο οποίος απαραίτητα πρέπει να είναι ήδη ταυτοποιημένος.

​Μετά το πέρας της νέας προθεσμίας στις 2 Ιουνίου, το σύστημα θα κλειδώσει οριστικά και δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα περαιτέρω υποβολής. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν άμεσα την εγκυρότητα των λογαριασμών τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκαίρως, ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα στη φοιτητική χορηγία.