Έμειναν σε συρτάρια, μπλεγμένα στον πάτο τσαντών ή ξεχασμένα σε παλιά μπουφάν. Κι όμως, τον τελευταίο χρόνο, τα λευκά -συνήθως- καλώδια έχουν επιστρέψει δυναμικά στη street style αισθητική, σε TikTok videos, ακόμη και σε καμπάνιες μόδας. Πλέον λειτουργούν όχι μόνο ως στοιχείο τεχνολογικής νοσταλγίας, αλλά και ως μια απροσδόκητα λειτουργική επιλογή για την καθημερινότητα. Μέσα σε αυτή τη μετατόπιση, τα Bluetooth ακουστικά, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν η μοναδική αυτονόητη επιλογή, αρχίζουν για κάποιους χρήστες να χάνουν μέρος της γοητείας τους.

Γιατί επιστρέφουν στη μόδα τα ενσύρματα ακουστικά;

Η Emily Ratajkowski με τα κλασικά ενσύρματα ακουστικά στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Τα wired headphones έχουν αρχίσει να λειτουργούν και ως πολιτισμικό σύμβολο μιας πιο αναλογικής καθημερινότητας. Photo: Getty Images/Ideal Image

Η νέα “retro tech” αισθητική

Από τη μόδα μέχρι τα social media, τα κλασικά ακουστικά έχουν μετατραπεί ξανά σε ορατό στοιχείο στιλ, που δηλώνει κάτι περισσότερο από μουσικές προτιμήσεις. Τον τελευταίο χρόνο εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε celebrity street style φωτογραφίες, μουσικά βίντεο και καμπάνιες μόδας, ως μέρος μιας νέας “retro tech” αισθητικής. Ο Jacob Elordi έχει φωτογραφηθεί σε βόλτες για καφέ στο Παρίσι φορώντας τα, ενώ η Addison Rae τα επιλέγει στο μουσικό της βίντεο για το τραγούδι Headphones On. It-girls όπως η Bella Hadid και η Zoë Kravitz έχουν επίσης εμφανιστεί να τα φορούν, σε πιο χαλαρές, καθημερινές εμφανίσεις τους. Ακόμη και η πρώτη καμπάνια του Pierpaolo Piccioli για τη Balenciaga αγκάλιασε αυτή την αισθητική, παρουσιάζοντας το μοντέλο Mona Tougaard ξαπλωμένη στο κρεβάτι με λευκά ακουστικά. Μια εικόνα αβίαστης χρηστικότητας, αλλά και πολύ προσεκτικά σκηνοθετημένης απλότητας.

Το trend έχει περάσει πλέον και στην pop κουλτούρα ευρύτερα. Το New York Magazine είχε αφιερώσει πρόσφατα editorial στην επιστροφή των ενσύρματων ακουστικών, μιλώντας για μια εποχή όπου «οι άνθρωποι μοιράζονται ξανά τα ακουστικά τους», επιβεβαιώνοντας ότι τα wired headphones έχουν αρχίσει να λειτουργούν και ως πολιτισμικό σύμβολο μιας πιο αναλογικής καθημερινότητας.

Η τεχνολογική κόπωση πίσω από την επιστροφή

Η επιστροφή των ενσύρματων ακουστικών δεν είναι μόνο αισθητική. Σύμφωνα με τη Circana, εταιρεία που παρακολουθεί τις παγκόσμιες πωλήσεις τεχνολογικών προϊόντων, έπειτα από πέντε χρόνια συνεχούς πτώσης που κορυφώθηκε με απώλειες 42 εκατ. δολαρίων το 2024, τα wired headphones κατέγραψαν αύξηση εσόδων κατά 20% τις πρώτες έξι εβδομάδες του 2026.

Τα ασύρματα earbuds έγιναν ο κανόνας επειδή υπόσχονταν μεγαλύτερη ευκολία, όμως αυτή η εμπειρία συνοδεύτηκε και από μια σειρά συμβιβασμών. Παρότι σχεδιάστηκαν για να κάνουν την καθημερινότητα πιο άνετη, η εμπειρία τους δεν είναι πάντα ικανοποιητική: προβλήματα συνδεσιμότητας, ανάγκη για φόρτιση και η διαρκής ανησυχία μήπως χαθεί το ένα από τα δύο ακουστικά. Για τους πιο απαιτητικούς χρήστες, ένας ακόμη συμβιβασμός αφορά και την ποιότητα ήχου.

Έτσι, τα ακουστικά με καλώδιο επανέρχονται ως μια λειτουργική επιλογή για την καθημερινότητα, αφού είναι απροσδόκητα απλά στη χρήση και λειτουργούν αμέσως, σε μια εποχή όπου σχεδόν κάθε συσκευή απαιτεί εγκατάσταση ή ρυθμίσεις. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι επαναφέρουν τρεις έννοιες που σήμερα μοιάζουν σχεδόν πολυτέλεια: σταθερότητα, σιγουριά και ταχύτητα.

H πρώτη καμπάνια του Pierpaolo Piccioli για τη Balenciaga αγκάλιασε τη νέα “retro tech” αισθητική, με το μοντέλο Mona Tougaard ξαπλωμένη στο κρεβάτι με λευκά ακουστικά.

Υπάρχει, βέβαια, και μια σαφής οικονομική διάσταση πίσω από αυτή την επιστροφή. Τα ακουστικά με καλώδιο κοστίζουν από 20 ευρώ, όταν τα ασύρματα ξεκινούν συχνά από τα 100 ευρώ και οι premium σειρές ξεπερνούν εύκολα τα 200 ευρώ. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε πως δεν συμπεριλαμβάνεται φορτιστής, αλλά μόνο καλώδιο φόρτισης, αυξάνοντας το συνολικό κόστος. Σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές επανεξετάζουν όλο και περισσότερο τις αγορές τους, τα ενσύρματα ακουστικά αποκτούν εκ νέου αξία ως μια πιο λογική και οικονομική επιλογή.

Η νοσταλγία της αναλογικής εμπειρίας

Για μια γενιά που μεγάλωσε με iPod και mp3 players, υπάρχει σαφώς ένα στοιχείο νοσταλγίας. Για τους νεότερους, όμως, φαίνεται ότι είναι μια επιλογή με ξεκάθαρη σκέψη από πίσω. Τα ακουστικά με καλώδιο μπορεί να περιορίζουν την κίνηση, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν μια σχεδόν καθησυχαστική αίσθηση ελέγχου. Και ίσως μέσα σε αυτόν τον μικρό περιορισμό να κρύβεται τελικά ένα διαφορετικό είδος ελευθερίας. Ακόμη και τα μπερδεμένα καλώδια, που κάποτε θεωρούνταν ενοχλητικά, αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια και σ’ έναν κόσμο όπου όλα πρέπει να λειτουργούν γρήγορα, απρόσκοπτα και σχεδόν αυτοματοποιημένα, αυτή η παύση μοιάζει αναγκαία.

Ίσως γι’ αυτό τα ενσύρματα ακουστικά μοιάζουν ξανά επίκαιρα. Όχι επειδή είναι πιο σύγχρονα, αλλά επειδή υπενθυμίζουν ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται πάντα να είναι αόρατη.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr