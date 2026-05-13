Γιατί δεν πρέπει να ξαναγεμίζουμε ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό



Η εικόνα αυτή δεν προκαλεί κάποιο προβληματισμό ενώ θα ‘πρεπε, καθώς αυτή η επικίνδυνη συνήθεια μπορεί να είναι αρκετά επιβλαβής για τον οργανισμό μας.

Ποιες είναι οι ανησυχίες για τα πλαστικά μπουκάλια νερού

Μια διαδικασία που σχετίζεται με την ανησυχία για την επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών μπουκαλιών νερού είναι η χημική έκπλυση. Αυτό συμβαίνει όταν χημικές ουσίες από το πλαστικό διαλύονται και αναμειγνύονται με οποιοδήποτε υγρό υπάρχει μέσα στο μπουκάλι.



Η χημική έκπλυση μπορεί να προκληθεί λόγω έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες ή ηλιακό φως ή λόγω μεγάλων χρόνων αποθήκευσης. Ορισμένες από τις χημικές ουσίες που έχουν αναφερθεί ότι εκλύονται από μπουκάλια νερού περιλαμβάνουν το αντιμόνιο, τη δισφαινόλη Α και τις φθαλικές ενώσεις.



Εκτός της χημικής έκπλυσης, η βασική ανησυχία των καταναλωτών έγκειται στην παρουσία επιβλαβών βακτηρίων, γι’ αυτό και οι κατασκευαστές συνιστούν τη χρήση ενός πλαστικού μπουκαλιού νερού μία φορά.



Βέβαια, η βακτηριακή ανάπτυξη μπορεί να συμβεί γρήγορα μόνο και μόνο από τη συνηθισμένη χρήση του νερού από το μπουκάλι. Ενδεικτικά, ακόμα και τα ημιτελή ροφήματα που αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να έχουν μεγάλη ανάπτυξη βακτηρίων καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σε μία μελέτη που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα, οι ερευνητές συνέκριναν την ανάπτυξη βακτηρίων σε 15 μπουκάλια νερού από ανοξείδωτο ατσάλι και 15 πλαστικά μπουκάλια νερού PET. Στα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι τα πλαστικά μπουκάλια περιείχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων, με την πλειονότητα των πλαστικών μπουκαλιών να παρουσιάζουν περισσότερα βακτήρια από ένα κάθισμα τουαλέτας.

Επιπλέον, η φθορά ενός πλαστικού μπουκαλιού από την επαναχρησιμοποίηση μπορεί να δημιουργήσει ρωγμές και γρατσουνιές στην επιφάνεια, όπου μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερα βακτήρια.

Τύποι πλαστικών μπουκαλιών

Δεν είναι όλα τα πλαστικά μπουκάλια νερού ίδια, καθώς τα διαφορετικά brands τα κατασκευάζουν πιθανώς από διαφορετικές πρώτες ύλες. Όμως, μπορείτε να μάθετε από τι είδους πλαστικό είναι κατασκευασμένο ένα προϊόν ελέγχοντας τον τριγωνικό κωδικό ανακύκλωσης που είναι τυπωμένος στο μπουκάλι.

Οι πιο κοινές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαστικών μπουκαλιών νερού ακολουθούν στη συνέχεια.

Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET ή PETE)

Από τους πολλούς τύπους πλαστικών, το PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) ή πολυεστέρας (στη μορφή ινών του), είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλαστικά. Το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο είναι ελαφρύ, καθαρό και λείο. Κατασκευάζεται για μία χρήση. Μολονότι δεν περιέχει δισφαινόλη-Α, ή φθαλικές ενώσεις, περιέχει αντιμόνιο, μια πιθανώς επιβλαβή ουσία για τον άνθρωπο. Επίσης, επιβλαβή βακτήρια μπορεί να αναπτυχθούν επάνω σε αυτό, καθώς το επαναχρησιμοποιείτε.

Αντιμόνιο

Το αντιμόνιο είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται συχνά κατά την κατασκευή πλαστικού PET. Όταν τα πλαστικά PET διατηρούνται σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος έκπλυσης αντιμονίου, αλλά ο κίνδυνος χημικής έκπλυσης είναι χαμηλός όταν αποθηκεύετε μπουκάλια PET σε θερμοκρασία δωματίου σε εσωτερικό χώρο.

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) είναι ένα είδος πλαστικού που μπορεί να περιέχει φθαλικές ουσίες, οι οποίες έχουν συνδεθεί με πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Το υλικό αυτό συναντάται τόσο σε μαλακή και διάφανη μορφή όσο και σε πιο σκληρή και σκούρα εκδοχή. Συχνά χρησιμοποιείται σε συσκευασίες τροφίμων, όπως μπουκάλια για χυμούς, δοχεία μαγειρικού λαδιού και διαφανείς πλαστικές συσκευασίες τροφίμων. Τα προϊόντα που είναι κατασκευασμένα από PVC συνήθως φέρουν το σύμβολο «V».

Εναλλακτικές λύσεις για τα πλαστικά μπουκάλια νερού

Είτε θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε πλαστικά μπουκάλια νερού για λόγους ευκολίας είτε για να βοηθήσετε το περιβάλλον, ίσως είναι καλύτερο να επιλέξετε ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι από ανοξείδωτο ατσάλι ή γυαλί. Καθαρίζονται εύκολα μετά από κάθε χρήση και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την υπερβολική ανάπτυξη βακτηρίων ή την εισροή χημικών ουσιών στο νερό σας. Επιπλέον, είναι πολύ καλύτερα για το περιβάλλον.

Παράλληλα, εφόσον χρησιμοποιείτε ένα πλαστικό μπουκάλι νερού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαντηλάκι για να απολυμαίνετε περιοδικά το εξωτερικό του μπουκαλιού σας, όπως θα κάνατε με το κινητό σας τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε την κατανάλωση νερού για περισσότερο από 48 ώρες χωρίς να το καθαρίσετε.

Πηγή: documentonews.gr