ΑρχικήΚοινωνίαΔραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία
Δραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία

Έκκληση προς το κοινό απευθύνει οικογένεια στον Στρόβολο για τον εντοπισμό του αγαπημένου τους cockatiel με το όνομα «Eagle», το οποίο χάθηκε στην περιοχή Ορφανίδη Στροβόλου.

Σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πουλί εθεάθη σε διάφορα σημεία της περιοχής, με τους ιδιοκτήτες του να ζητούν τη βοήθεια των πολιτών ώστε να εντοπιστεί και να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι του.

Όπως αναφέρεται, ο «Eagle» είναι φιλικός αλλά πιθανόν φοβισμένος και εξαντλημένος, καθώς έχει μεγαλώσει ως κατοικίδιο και δεν μπορεί να επιβιώσει μόνος του στη φύση. Παράλληλα, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του όσο περνούν οι μέρες.

Οι ιδιοκτήτες καλούν όποιον τον δει σε δέντρο, ταράτσα ή μπαλκόνι ή ακούσει το χαρακτηριστικό του κελάηδημα να επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους, σημειώνοντας ότι κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Μάλιστα, προσφέρεται και χρηματική αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή του.

Έκπληκτοι οι τελωνειακοί στον Άγιο Δομέτιο:Τι εντόπισαν μέσα σε 50 φακέλους - Φωτογραφίες

Συναγερμός στη Λεμεσό: Μπορείτε να βοηθήσετε; Η Αστυνομία αναζητεί το πρόσωπο της φωτογραφίας

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

Στις προσπάθειες και την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

Στην Αστυνομία ο Χασαπόπουλος: Καταγγελία για ψευδορκία κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Αυτό είναι το πακέτο €35,6 εκατομμυρίων για αποζημίωση στους κτηνοτρόφους - Η απόφαση του Υπουργικού

«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

Βουλευτικές 2026: Πότε ολοκληρώνεται η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

Θρίλερ σε κρουαζιερόπλοιο στη Γαλλία: Νεκρός επιβάτης και πάνω από 1.700 άνθρωποι σε καραντίνα λόγω ύποπτου νοροϊού

