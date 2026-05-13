Δραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία

Σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πουλί εθεάθη σε διάφορα σημεία της περιοχής, με τους ιδιοκτήτες του να ζητούν τη βοήθεια των πολιτών ώστε να εντοπιστεί και να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι του.

Όπως αναφέρεται, ο «Eagle» είναι φιλικός αλλά πιθανόν φοβισμένος και εξαντλημένος, καθώς έχει μεγαλώσει ως κατοικίδιο και δεν μπορεί να επιβιώσει μόνος του στη φύση. Παράλληλα, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του όσο περνούν οι μέρες.

Οι ιδιοκτήτες καλούν όποιον τον δει σε δέντρο, ταράτσα ή μπαλκόνι ή ακούσει το χαρακτηριστικό του κελάηδημα να επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους, σημειώνοντας ότι κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Μάλιστα, προσφέρεται και χρηματική αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή του.