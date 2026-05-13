Έκπληκτοι οι τελωνειακοί στον Άγιο Δομέτιο:Τι εντόπισαν μέσα σε 50 φακέλους - Φωτογραφίες
Έκπληκτοι οι τελωνειακοί στον Άγιο Δομέτιο:Τι εντόπισαν μέσα σε 50 φακέλους - Φωτογραφίες

 13.05.2026 - 17:15
Στις 13/5/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε έλεγχο διερχόμενου οχήματος που οδηγούσε 49χρονη Τουρκοκύπρια με συνοδηγό τον 50χρονο σύζυγο της, όπου και εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ρευστών διαθεσίμων σε διάφορα νομίσματα.


Συγκεκριμένα κατά τον φυσικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν 50 διαφορετικοί φάκελοι οι οποίοι περιείχαν χαρτονομίσματα σε ευρώ, αγγλικές λίρες, δολάρια Η.Π.Α. και τούρκικες λίρες, η ισοτιμία των οποίων ξεπερνά τις €208,000 ευρώ ως εξής:


• €169,950 ευρώ
• $20,300USD (περίπου €17,400)
• £11275GBP (περίπου €12,900)
• £435,605TRL (περίπου €8,350)

Οι εμπλεκόμενοι, αφού ρωτήθηκαν από τους λειτουργούς, προέβαλαν κάποιους ισχυρισμούς για την προέλευση και την σκοπούμενη χρήση των μετρητών, οι οποίοι ωστόσο δεν θεωρήθηκαν αρκούντως ικανοποιητικοί και για το λόγο αυτό ολόκληρο το ποσό των μετρητών κατακρατήθηκε για την περαιτέρω διερεύνηση κυρίως όσον αφορά την πηγή των χρημάτων.

Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού και διερεύνησης από τον Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου

Θλίψη στην Λευκωσία: «Έφυγε» η Ανδρούλλα Χατζηγεωργίου – Πότε θα πουν το τελευταίο αντίο

Δραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

Στις προσπάθειες και την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

Στην Αστυνομία ο Χασαπόπουλος: Καταγγελία για ψευδορκία κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Αυτό είναι το πακέτο €35,6 εκατομμυρίων για αποζημίωση στους κτηνοτρόφους - Η απόφαση του Υπουργικού

«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

Βουλευτικές 2026: Πότε ολοκληρώνεται η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

Θρίλερ σε κρουαζιερόπλοιο στη Γαλλία: Νεκρός επιβάτης και πάνω από 1.700 άνθρωποι σε καραντίνα λόγω ύποπτου νοροϊού

