Καιρός: Κάνατε χαρά που έφυγε η σκόνη; Δυστυχώς έρχεται άλλη - Μαζί με νεφώσεις, ισχυρούς ανέμους και... 30άρια

 15.05.2026 - 17:08
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Στην ατμόσφαιρα από την Κυριακή θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ισχυροί, 5 Μποφόρ, για να εξασθενίσουν σταδιακά και να πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, παρόλο που στα νοτιοδυτικά παροδικά θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 15 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση, κυρίως στα δυτικά, ενώ προοδευτικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά μέχρι το μεσημέρι μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή, ενώ στα δυτικά σταδιακά θα παρατηρείται και αυξημένη χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι και την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

