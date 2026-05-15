Αποζημιώσεις-μαμούθ για τον αφθώδη πυρετό: Τα ποσά που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους

Όπως σημειώνεται, οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει από τις 13 Μαΐου και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν εντός Μαΐου.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι τιμές αποζημίωσης για τα αιγοπρόβατα κυμαίνονται από €47 έως €420, για τα βοοειδή από €150 έως €2.500 και για τους χοίρους από €35 έως €5.000.

Αναφέρεται πως οι κατηγορίες αποζημίωσης για την αξία των ζώων που θανατώθηκαν καθορίστηκαν από Επιτροπές Ανώτατων Τιμών Αποζημίωσης που διορίστηκαν από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στη βάση των σχετικών νομοθετικών προνοιών.

Για τον καθορισμό των κατηγοριών και των τιμών λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, «η αγοραία αξία των ζώων, η φυλή και η γενετική αξία, η ηλικία και η παραγωγική κατάσταση».

Προστίθεται πως η διαδικασία βασίστηκε σε τεκμηριωμένα στοιχεία, με τη συμμετοχή λειτουργών του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, αγροτικών οργανώσεων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής υπό την εποπτεία της Υπουργού Γεωργίας.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν επίσης ότι για την αποτύπωση της αγοραίας αξίας κατατέθηκαν ενδεικτικά τιμολόγια από κτηνοτρόφους, ώστε οι κατηγορίες αποζημίωσης να βασιστούν «σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς».

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η εξατομικευμένη αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώθηκε προέκυψε έπειτα από επιτόπια εκτίμηση Τριμελών Επιτροπών Αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις κατηγορίες που είχαν καθοριστεί όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώου.

Πέραν της αποζημίωσης για το ζωικό κεφάλαιο, οι πληγέντες κτηνοτρόφοι λαμβάνουν «100% αποζημίωση για το γάλα και τις ζωοτροφές που κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, στη βάση πρόσφατων τιμολογίων πριν από την εμφάνιση του κρούσματος».

Στην ανακοίνωση παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα αποζημιώσεων. Σε αγελαδοτροφική μονάδα όπου θανατώθηκαν 269 βοοειδή, καταβλήθηκαν €476.280 για το ζωικό κεφάλαιο, καθώς και επιπλέον €22.632 για ζωοτροφές και €10.087 για καταστροφή γάλακτος.

Σε άλλη μονάδα με 195 βοοειδή που θανατώθηκαν σημειώνεται ότι καταβλήθηκαν €350.000 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, προστίθενται στην αποζημίωση €2.354 για καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και €4.741 για καταστροφή του γάλακτος.

Αντίστοιχα, σε μονάδα με 1.368 αιγοπρόβατα καταβλήθηκαν €306.569 για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, καθώς και επιπλέον αποζημιώσεις €14.831 και €32.206 για ζωοτροφές και γάλα.

Σε μονάδα όπου θανατώθηκαν 212 αιγοπρόβατα, καταβλήθηκαν €47.489 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης αυτής, προστίθενται €7.493 για την καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και €286 για την καταστροφή του γάλακτος.

Επιπρόσθετα, σε μονάδα όπου θανατώθηκαν 83 αιγοπρόβατα, καταβλήθηκαν €15.995 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου.

Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, στην αποζημίωση προστίθεται και η αποζημίωση σανού. Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν προέβη σε καταστροφή γάλακτος και ως εκ τούτου δεν προστίθεται αποζημίωση για γάλα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πέραν των αποζημιώσεων, προβλέπονται πρόσθετα μέτρα στήριξης για όσους κτηνοτρόφους επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον δώδεκα μήνες, ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου μέσω Σχεδίου Κρατικής Ενίσχυσης με ζώα υψηλής γενετικής αξίας, καθώς και κάλυψη του κόστους σίτισης των νέων ζώων για το διάστημα που αυτά δεν θα αποδίδουν εισόδημα.

Παράλληλα, για κάθε κτηνοτρόφο «θα οριστεί κρατικός λειτουργός για στήριξη και καθοδήγηση στην ανασυγκρότηση της μονάδας του, ώστε η επόμενη μέρα να χτιστεί με σωστό, βιώσιμο σχεδιασμό και ασφάλεια», καταλήγει η ανακοίνωση.