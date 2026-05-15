Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

Δεν ήταν μια απλή στιγμή πολιτικής έντασης. Ήταν μια εικόνα που άφησε εκτεθειμένο το ΑΛΜΑ και άνοιξε εσωκομματικό μέτωπο με αφορμή τις δημόσιες επιθέσεις κατά δημοσιογράφων.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επέλεξε, εν μέσω debate, να στοχοποιήσει δημόσια τη δημοσιογράφο του OMEGA Στέλλα Σάββα, κάνοντας λόγο για έλλειψη δεοντολογίας και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της παρουσιάστριας. Και ενώ θα ανέμενε κανείς δεύτερες σκέψεις μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η υποψήφια βουλευτής του ΑΛΜΑ επέμεινε, επανερχόμενη με νέα ανάρτηση περί «μεροληψίας» και δικαιώματος στην κριτική.

Μόνο που άλλο η κριτική και άλλο η κακεντρέχεια. Άλλο η πολιτική διαφωνία και άλλο η δημόσια στοχοποίηση δημοσιογράφων με υποτιμητικό ύφος.

Ιδιαίτερα από πολιτικά πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά πως η δημοσιογραφία δεν λειτουργεί με πολιτικές υποδείξεις ούτε με δημόσια “μαθήματα”.

Η ενόχληση, μάλιστα, δεν περιορίστηκε εκτός κόμματος. Η υποψήφια του ΑΛΜΑ Μαρία Θεριστή πήρε σαφείς αποστάσεις, αδειάζοντας ουσιαστικά τόσο την Ειρήνη Χαραλαμπίδου όσο και κομματική αξιωματούχο για επιθέσεις κατά δημοσιογράφων. Και το έκανε με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος: επικαλούμενη ακόμη και τη νομολογία του ΕΔΑΔ και υπενθυμίζοντας ότι οι πολιτικοί οφείλουν να ανέχονται ακόμη και τη σκληρή κριτική.

Σε μια περίοδο που το ΑΛΜΑ επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο και διαφορετικό, η εικόνα πολιτικών που συγκρούονται δημόσια με δημοσιογράφους, μόνο πολιτικό κόστος μπορεί να προκαλέσει. Ιδίως όταν η εσωτερική αποδοκιμασία έρχεται δημόσια και χωρίς περιστροφές.

ΕΓ