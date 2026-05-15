Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

 15.05.2026 - 14:14
Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

Δεν ήταν μια απλή στιγμή πολιτικής έντασης. Ήταν μια εικόνα που άφησε εκτεθειμένο το ΑΛΜΑ και άνοιξε εσωκομματικό μέτωπο με αφορμή τις δημόσιες επιθέσεις κατά δημοσιογράφων.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επέλεξε, εν μέσω debate, να στοχοποιήσει δημόσια τη δημοσιογράφο του OMEGA Στέλλα Σάββα, κάνοντας λόγο για έλλειψη δεοντολογίας και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της παρουσιάστριας. Και ενώ θα ανέμενε κανείς δεύτερες σκέψεις μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η υποψήφια βουλευτής του ΑΛΜΑ επέμεινε, επανερχόμενη με νέα ανάρτηση περί «μεροληψίας» και δικαιώματος στην κριτική.

Μόνο που άλλο η κριτική και άλλο η κακεντρέχεια. Άλλο η πολιτική διαφωνία και άλλο η δημόσια στοχοποίηση δημοσιογράφων με υποτιμητικό ύφος. 

Ιδιαίτερα από πολιτικά πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά πως η δημοσιογραφία δεν λειτουργεί με πολιτικές υποδείξεις ούτε με δημόσια “μαθήματα”.

Η ενόχληση, μάλιστα, δεν περιορίστηκε εκτός κόμματος. Η υποψήφια του ΑΛΜΑ Μαρία Θεριστή πήρε σαφείς αποστάσεις, αδειάζοντας ουσιαστικά τόσο την Ειρήνη Χαραλαμπίδου όσο και κομματική αξιωματούχο για επιθέσεις κατά δημοσιογράφων. Και το έκανε με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος: επικαλούμενη ακόμη και τη νομολογία του ΕΔΑΔ και υπενθυμίζοντας ότι οι πολιτικοί οφείλουν να ανέχονται ακόμη και τη σκληρή κριτική.

Σε μια περίοδο που το ΑΛΜΑ επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο και διαφορετικό, η εικόνα πολιτικών που συγκρούονται δημόσια με δημοσιογράφους, μόνο πολιτικό κόστος μπορεί να προκαλέσει. Ιδίως όταν η εσωτερική αποδοκιμασία έρχεται δημόσια και χωρίς περιστροφές.

ΕΓ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί
Προειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις
Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»
Τρομακτικό βίντεο: Άνοιξε το καπάκι της λεκάνης και τον περίμενε μια... βασιλική κόμπρα!
Το σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Έτσι θα γίνονται οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα - Πώς υπολογίζονται οι τιμές

 15.05.2026 - 13:56
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος ΑΗΚ: Δόθηκε η προκαταβολή €9 εκατομμυρίων στην Siemens για αγορά 3 γεννητριών για Δεκέλεια

 15.05.2026 - 14:33
Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ

Σε τροχιά σημαντικών διπλωματικών επαφών εισέρχεται η Λευκωσία, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ

  •  15.05.2026 - 12:43
Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

  •  15.05.2026 - 12:22
Έρχεται Κύπρο η Μελόνι: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα πίσω από την επίσκεψη

Έρχεται Κύπρο η Μελόνι: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα πίσω από την επίσκεψη

  •  15.05.2026 - 12:59
Αφθώδης πυρετός: Έτσι θα γίνονται οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα - Πώς υπολογίζονται οι τιμές

Αφθώδης πυρετός: Έτσι θα γίνονται οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα - Πώς υπολογίζονται οι τιμές

  •  15.05.2026 - 13:56
Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

Πυρά εντός ΑΛΜΑ, για το μέτωπο Χαραλαμπίδου με δημοσιογράφο

  •  15.05.2026 - 14:14
Στην Αρχή Λιμένων Κύπρου η μαρίνα, λιμάνι και χερσαίες αναπτύξεις Λάρνακας - Η ανακοίνωση Βαφεάδη

Στην Αρχή Λιμένων Κύπρου η μαρίνα, λιμάνι και χερσαίες αναπτύξεις Λάρνακας - Η ανακοίνωση Βαφεάδη

  •  15.05.2026 - 12:59
Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε δύο κατηγορούμενους, λειτουργούς των ΥΚΕ

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε δύο κατηγορούμενους, λειτουργούς των ΥΚΕ

  •  15.05.2026 - 12:34
VIDEO: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιμένει στην κριτική για την Στέλλα Σάββα - «Δείτε την εκπομπή και κρίνετε μόνοι σας»

VIDEO: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιμένει στην κριτική για την Στέλλα Σάββα - «Δείτε την εκπομπή και κρίνετε μόνοι σας»

  •  15.05.2026 - 13:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα