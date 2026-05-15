Πρόεδρος ΑΗΚ: Δόθηκε η προκαταβολή €9 εκατομμυρίων στην Siemens για αγορά 3 γεννητριών για Δεκέλεια

 15.05.2026 - 14:33
Η ΑΗΚ κατέβαλε τον περασμένο μήνα στη γερμανική Siemens την προκαταβολή, ύψους €9 εκατομμύρια, για την αγορά τριών γεννητριών για την αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Δεκέλεια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Αρχής Γιώργος Πέτρου.

Σημείωσε ότι η συμφωνία προβλέπει παράδοση της πρώτης γεννήτριας τον Απρίλιο του 2028, της δεύτερης τον Αύγουστο του 2028 και της τρίτης τον Μάιο του 2029.

Ο κ. Πέτρου είπε ότι οι νέες μηχανές (industrial type) έχουν τη δυνατότητα σε μόλις 5 λεπτά να ενώνονται με το σύστημα και εξήγησε ότι «αυτό μας δίδει τη δυνατότητα να τις σβήνουμε», σε αντίθεση με τις υφιστάμενες μηχανές που θέλουν πολύ χρόνο για να είναι έτοιμες να συνδεθούν στο σύστημα και έτσι δεν μπορούμε να τις θέτουμε εκτός λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ οι παλαιές μηχανές στην Δεκέλεια πρέπει να αποσυρθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2029.

Για αυτό το λόγο, όπως είπε, «προχωρούμε σε εγκατάσταση μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας, στη Δεκέλεια".

Ο κ. Πέτρου είπε ότι οι μπαταρίες με συνολική αποθηκευτική ικανότητα ενέργειας 80 Μεγαβάτ έχουν ήδη παραγγελθεί και αναμένεται του χρόνου το τρίτο τρίμηνο του 2027 να τεθούν σε λειτουργία

Είπε ακόμη ότι προγραμματίζεται και η εγκατάσταση επιπλέον μπαταριών, αυτή την φορά στη Μονή, συνολικής δυνατότητας αποθήκευσης 100 Μεγαβάτ και πρόσθεσε ότι το θέμα βρίσκεται στο στάδιο απόκτησης πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής.

Ανέφερε επίσης ότι γίνεται μελέτη και για εγκατάσταση μπαταριών στο Βασιλικό, συνολικής  αποθήκευσης 250 Μεγαβάτ.

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ

