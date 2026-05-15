Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9:40 π.μ., όταν όχημα που οδηγούσε 37χρονος Ελληνοκύπριος εισήλθε στον χώρο των οδικών έργων και παρέσυρε τον νεαρό εργάτη, προτού ακινητοποιηθεί πάνω σε μεγάλο φωτεινό βέλος σήμανσης.

Ο 37χρονος συνελήφθη και ανακρίθηκε από την Τροχαία, ενώ ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ, εντοπίστηκε θετικός σε κοκαΐνη, με τα σχετικά δείγματα να αποστέλλονται για εργαστηριακές αναλύσεις.

Κατά την ανάκρισή του, ο οδηγός φέρεται να ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τις προειδοποιητικές πινακίδες, καθώς κινείτο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Όπως ισχυρίστηκε, τη στιγμή του δυστυχήματος προσπάθησε να σηκώσει μπουκάλι νερού που είχε πέσει στο πάτωμα του οχήματος, χάνοντας τον έλεγχο και παρασύροντας τον 24χρονο.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, συνάδελφος του τραυματία αντιλήφθηκε το όχημα να πλησιάζει και επιχείρησε να τον απομακρύνει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει το ατύχημα.

Ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στη σκηνή, με τα πληρώματα να καταβάλλουν προσπάθειες για σταθεροποίηση της κατάστασης του 24χρονου. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολυτραυματισμό και σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, ο νεαρός διακομίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου παραμένει διασωληνωμένος.