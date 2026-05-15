«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρη μεταβολή του πολιτικού κλίματος υπέρ του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένοι από τον τρόπο που επιτελεί τα καθήκοντά του αυξήθηκε από το 26% τον Σεπτέμβριο του 2023 στο 41% τον Μάιο του 2026, καταγράφοντας άνοδο 15 ποσοστιαίων μονάδων.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2023 μόλις το 5% δήλωνε «πολύ ικανοποιημένο» και το 21% «αρκετά ικανοποιημένο» από την προεδρική παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αντίθετα, το 71% εξέφραζε αρνητική άποψη, με 38% να απαντά «όχι και τόσο ικανοποιημένο» και 33% «καθόλου ικανοποιημένο».

Η εικόνα αυτή μεταβάλλεται αισθητά κατά την πορεία των επόμενων ετών. Τον Ιανουάριο του 2026 η θετική αξιολόγηση ανήλθε στο 33%, τον Απρίλιο του 2026 έφτασε στο 36%, ενώ τον Μάιο του 2026 αγγίζει το υψηλότερο ποσοστό της περιόδου με 41%, εκ των οποίων 11% δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» και 30% «αρκετά ικανοποιημένοι».

Παράλληλα, οι αρνητικές αξιολογήσεις ακολουθούν καθοδική πορεία. Από το συνολικό 71% του 2023, περιορίζονται στο 58% τον Μάιο του 2026, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης σημαντικής μερίδας πολιτών προς το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο των μετρήσεων είναι η σταθερότητα της ανοδικής τάσης, καθώς η βελτίωση της εικόνας του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν εμφανίζεται συγκυριακή, αλλά παρουσιάζει διαδοχική ενίσχυση σε όλες τις καταγραφές των τελευταίων ετών.

Η αύξηση της θετικής αξιολόγησης καταγράφεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα ευρήματα να καταδεικνύουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να ενισχύει σταδιακά το αποτύπωμά του στην κοινή γνώμη και να ανακτά σημαντικό πολιτικό έδαφος.