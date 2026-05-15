«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση
«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

 15.05.2026 - 06:23
Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρη μεταβολή του πολιτικού κλίματος υπέρ του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένοι από τον τρόπο που επιτελεί τα καθήκοντά του αυξήθηκε από το 26% τον Σεπτέμβριο του 2023 στο 41% τον Μάιο του 2026, καταγράφοντας άνοδο 15 ποσοστιαίων μονάδων.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2023 μόλις το 5% δήλωνε «πολύ ικανοποιημένο» και το 21% «αρκετά ικανοποιημένο» από την προεδρική παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αντίθετα, το 71% εξέφραζε αρνητική άποψη, με 38% να απαντά «όχι και τόσο ικανοποιημένο» και 33% «καθόλου ικανοποιημένο».

Η εικόνα αυτή μεταβάλλεται αισθητά κατά την πορεία των επόμενων ετών. Τον Ιανουάριο του 2026 η θετική αξιολόγηση ανήλθε στο 33%, τον Απρίλιο του 2026 έφτασε στο 36%, ενώ τον Μάιο του 2026 αγγίζει το υψηλότερο ποσοστό της περιόδου με 41%, εκ των οποίων 11% δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» και 30% «αρκετά ικανοποιημένοι».

Παράλληλα, οι αρνητικές αξιολογήσεις ακολουθούν καθοδική πορεία. Από το συνολικό 71% του 2023, περιορίζονται στο 58% τον Μάιο του 2026, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης σημαντικής μερίδας πολιτών προς το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο των μετρήσεων είναι η σταθερότητα της ανοδικής τάσης, καθώς η βελτίωση της εικόνας του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν εμφανίζεται συγκυριακή, αλλά παρουσιάζει διαδοχική ενίσχυση σε όλες τις καταγραφές των τελευταίων ετών.

Η αύξηση της θετικής αξιολόγησης καταγράφεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών, κοινωνικών και γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα ευρήματα να καταδεικνύουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να ενισχύει σταδιακά το αποτύπωμά του στην κοινή γνώμη και να ανακτά σημαντικό πολιτικό έδαφος.

Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

Βουλευτικές 2026 - Η μεγάλη ανισότητα: Ποια κόμματα «δίνουν χώρο» στις γυναίκες - Αυτές είναι όλες οι υποψήφιες

