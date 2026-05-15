Βουλευτικές 2026: Η μάχη για τους αναποφάσιστους - Γιατί πολλοί ψηφοφόροι αποφασίζουν στο «παρά πέντε» των εκλογών

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 15.05.2026 - 06:31
Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 στην Κύπρο, με τους εκλογικούς αναλυτές να επισημαίνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών λαμβάνει την τελική του απόφαση ακόμη και λίγες ώρες πριν από την κάλπη.

Μιλώντας στο ThemaOnline ο εκλογικός αναλυτής Δρ. Νάσιος Ορεινός εξήγησε πως δεν πρόκειται απαραίτητα για αλλαγή ψήφου την τελευταία στιγμή, αλλά κυρίως για πολίτες που παραμένουν αναποφάσιστοι μέχρι το τέλος της προεκλογικής περιόδου.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου το 15% των ψηφοφόρων δεν έχει ακόμη καταλήξει στην επιλογή του, ενώ το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξάνεται εάν συνυπολογιστούν και όσοι αποφεύγουν να απαντήσουν στις έρευνες κοινής γνώμης.

«Διαχρονικά, τα exit polls δείχνουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών που αποφασίζει τις τελευταίες ημέρες ή ακόμη και την ημέρα των εκλογών», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό το δεδομένο μπορεί να διαφοροποιήσει αισθητά το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος εκτίμησε πως, εάν προστεθούν στους αναποφάσιστους και οι πολίτες που δεν αποκαλύπτουν την πρόθεσή τους, τότε σχεδόν το ένα πέμπτο του εκλογικού σώματος ενδέχεται να προσέλθει στην κάλπη χωρίς ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα ψηφίσει.

Παράλληλα, ο Δρ. Ορεινός υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις των ψηφοφόρων επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως το κοινωνικό τους περιβάλλον, η προεκλογική εκστρατεία, η δημόσια εικόνα των κομμάτων, αλλά και οι πολιτικές καμπάνιες των τελευταίων ημερών.

«Ο αναποφάσιστος ψηφοφόρος δέχεται αυτή τη στιγμή πίεση και επιρροή από πολλά διαφορετικά μέτωπα», ανέφερε, τονίζοντας πως οι τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη διαμόρφωση του τελικού πολιτικού σκηνικού.

Βουλευτικές 2026 - Η μεγάλη ανισότητα: Ποια κόμματα «δίνουν χώρο» στις γυναίκες - Αυτές είναι όλες οι υποψήφιες

Εορτολόγιο: Τα οκτώ ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

