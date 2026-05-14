ΥΠΑΜ: Στην πρώτη γραμμή για αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων η Κύπρος

Σε χαιρετισμό του με την ευκαιρία της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών της Πολυεθνικής Άσκησης «Αργοναύτης 2026» που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων» του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, ο Υπουργός ανέφερε ότι «σε ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας» η παρουσία των διακεκριμένων επισκεπτών «υπογραμμίζει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και διάσωσης και της διαχείρισης κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή».

Πρόσθεσε ότι «ως Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού και της συλλογικής ετοιμότητας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη ανθρωπιστικών αποστολών και επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων από εμπόλεμες περιοχές, παρέχοντας διευκολύνσεις σε πολίτες πολλών χωρών».

Όπως είπε ο Υπουργός Αμυνας «η εμπειρία αυτή έχει αναδείξει με σαφήνεια τη σημασία της τήρησης υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Αναφερόμενος στην πολυεθνική άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2026», ο κ. Πάλμας είπε πως «αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών και των αρμόδιων φορέων, συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση σύνθετων επιχειρησιακών προκλήσεων. Μέσα από ασκήσεις όπως αυτή μας δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης και περαιτέρω βελτίωσης των Σχεδίων, δοκιμής των υφιστάμενων διαδικασιών και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις».

Σήμερα, συνέχισε «θα παρακολουθήσουμε μέρος της φάσης «Έρευνας και Διάσωσης» της Άσκησης, η οποία συντονίζεται από το ΚΣΕΔ Λάρνακας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η ανταπόκριση σε αεροπορικό ατύχημα κατά τη διάρκεια πτήσης εκκένωσης πολιτών από περιοχή κρίσης, καθώς και η φάση αντιμετώπισης ναυτικού ατυχήματος, η οποία άρχισε χθες με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού από την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ισπανία, το Ισραήλ και την Ιταλία».

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Αμυνας ανέφερε ακόμα ότι «η γεωστρατηγική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, μας θέτει στην πρώτη γραμμή και μας καθιστά σημαντικό εταίρο στην αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων».

Σημείωσε πως «με γνώμονα ότι η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης απαιτεί εμπιστοσύνη, συντονισμό και συλλογική προσπάθεια, ασκήσεις όπως η σημερινή συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών, ενισχύοντας παράλληλα τη διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων».

Ο κ. Πάλμας εξέφρασε «ιδιαίτερη ικανοποίησή και θερμά συγχαρητήρια» προς όλους όσοι συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της άσκησης, τόσο για τον επαγγελματισμό, όσο και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που επιδείχθηκε.

Στον δικό του χαιρετισμό ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου είπε πως «η Εθνική Φρουρά, σε αυτή τη σημαντική και πολυδιάστατη Πολυεθνική άσκηση, έχει τη συνολική ευθύνη για το γενικό συντονισμό και ως Αρχηγός, είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από τον επαγγελματισμό και το ενδιαφέρον που επέδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Στις εγκαταστάσεις του Συντονιστικού Κέντρου "ΖΗΝΩΝ", στελέχη από 32 χώρες συνεργάζονται σχεδιάζοντας, επί χάρτου, την ασφαλή εκκένωση των πολιτών τους από περιοχή κρίσης».

Πρόσθεσε πως «υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών, δοκιμάζεται το Εθνικό Σχέδιο "ΕΣΤΙΑ" για τη μαζική υποδοχή ξένων πολιτών στο νησί. Παράλληλα, υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ εξετάζεται το Εθνικό Σχέδιο "ΤΕΥΚΡΟΣ", που αφορά σε περιστατικά Έρευνας και Διάσωσης, τα οποία σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε σε πραγματικό χρόνο».

Όπως είπε ο Αρχηγός «λόγω της πολυπλοκότητας της άσκησης, οι τελευταίοι έξι μήνες απαίτησαν σημαντική προσπάθεια από τις ομάδες σχεδιασμού, προκειμένου να προετοιμάσουν όλα τα σενάρια που αξιολογούμε. Η συντριπτική πλειοψηφία των διαδικασιών απαιτεί την αποτελεσματική συνεργασία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, προς όφελος όσων έχουν ανάγκη, καθώς και την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών».

Ανέφερε επίσης ότι «η συμμετοχή αεροναυτικών μέσων και προσωπικού από εννέα φίλες χώρες, καταδεικνύει την κοινή βούληση για επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων παρέχει μοναδική ευκαιρία για μια ευρύτερη ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και του πνεύματος διεθνούς συνεργασίας».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, συνέχισε «αντιλαμβανόμενη το εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής, έχει σταθερό στόχο την παροχή συνδρομής σε κάθε ανθρωπιστική επιχείρηση ή πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο, με εξαιρετικά παραδείγματα τις επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια».

Ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου διαβεβαίωσε επίσης πως «η Εθνική Φρουρά είναι έτοιμη να συνεργαστεί με φίλες χώρες, προκειμένου να συνδράμει στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης οποιασδήποτε ανθρωπιστικής κρίσης». «Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το παρελθόν πρέπει να καθοδηγήσουν το παρόν μας για σοφότερες αποφάσεις και αποτελεσματικότερες δράσεις» κατέληξε.

Ακολούθησε η απονομή επετειακού εμβλήματος στους πρέσβεις των συμμετεχουσών χωρών, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν μέρος της άσκησης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ