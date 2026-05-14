Νέα δημοσκόπηση SIGMA: To κόμμα που ανεβαίνει και εξασφαλίζει θέση στη Βουλή – Αναμένουν εκπλήξεις οι πολίτες από τη «τενέκκα»

Την ίδια ώρα, μικρότερα κόμματα ενισχύουν τη δυναμική τους, ενώ οι αναποφάσιστοι εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την τελική έκβαση της εκλογικής μάχης.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 2-9/5/2026 και συμμετείχαν 1332 άτομα από όλη την Κύπρο.

Μεγάλη η πιθανότητα εκπλήξεων

Καθώς οδεύουμε στο τέλος της προεκλογικής περιόδου των Βουλευτικών Εκλογών, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο έχουν συζητηθεί επαρκώς οι θέσεις των κομμάτων με ένα συντριπτικό 74% να απαντάει αρνητικά.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύουν ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις από το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις.

Την ίδια ώρα το ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες έχει εκτοξευθεί στο 92%.

Ψήφος Διαμαρτυρίας

Καθώς σκάνδαλα συνεχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια και παλαιότερα συνεχίζουν να συζητιούνται, οι πολίτες δηλώνουν ότι θα δώσουν ψήφος διαμαρτυρίας με το ποσοστό μάλιστα να μεγαλώνει κατά 2% από την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Πρώτο κόμμα

Ο ΔΗΣΥ έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των πολιτών ότι θα βγει πρώτο κόμμα, με το ΑΚΕΛ πάντως να ανεβάζει τα ποσοστά του σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Πρόθεση ψήφου

Η έκπληξη της νέα δημοσκόπησης του SIGMA με βάσ την 'Πρόθεση Ψήφου στα Έγκυρα' αφορά το Volt το οποίο φαίνεται να περνά άνετα στη νέα Βουλή ενώ η ΕΔΕΚ οριακά για 0.1% μένει εκτός της επτάδας που θα νομοθετεί την επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, χαμηλότερα είναι τα ποσοστά του ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας από τη δημοσκόπηση του Μαΐου, με το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να έχει τη μεγαλύτερη απώλεια από τα τρία.

Ο παράγοντας «αναποφάσιστοι»

Αν και το ποσοστό των αναποφάσιστων μειώθηκε από το 14.5% από την προηγούμενη δημοσκόπηση στο 10.3%, υπάρχει και ένα 7.3% (το οποίο αυξήθηκε από το 4% τον Απρίλιο) το οποίο δεν απάντησε, δημιουργώντας μια σημαντική δύναμη ανατροπής του τελικού αποτελέσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους αναποφάσιστους, στην εκλογική αναμέτρηση του 2021, το 26% ψήφισαν ΔΗΣΥ, 9% ΑΚΕΛ, 9% ΔΗΚΟ και ένα 10% τήρησαν τελικά αποχή.