Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒαφεάδης: Στόχος η εξυπηρέτηση των πολιτών με ταχύτητα και αξιοπιστία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βαφεάδης: Στόχος η εξυπηρέτηση των πολιτών με ταχύτητα και αξιοπιστία

 14.05.2026 - 23:50
Βαφεάδης: Στόχος η εξυπηρέτηση των πολιτών με ταχύτητα και αξιοπιστία

Στόχος μας είναι οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται στον τόπο τους, με ταχύτητα, αξιοπιστία και σύγχρονες υπηρεσίες, χωρίς περιττές μετακινήσεις και ταλαιπωρία, ανέφερε το απόγευμα της Πέμπτης ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Αλέξης Βαφεάδης.

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του Κέντρου Πολίτη Αθηένου, ο Υπουργός ανέφερε πως το έργο «ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και αναβαθμίζει την πρόσβαση σε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες για την Αθηένου και την ευρύτερη περιοχή».

Πρόσθεσε ότι «η λειτουργία του ΚΕ.ΠΟ. στην Αθηένου έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους του ημικατεχόμενου Δήμου Αθηένου και των γύρω περιοχών, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και στην πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες κοντά στον τόπο διαμονής και εργασίας τους».

Η λειτουργία του ΚΕ.ΠΟ. συνέχισε ο κ. Βαφεάδης «αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης υπηρεσιών και της δημιουργίας ενός κράτους πιο λειτουργικού και πιο κοντά στον πολίτη. Στόχος μας είναι οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται στον τόπο τους, με ταχύτητα, αξιοπιστία και σύγχρονες υπηρεσίες, χωρίς περιττές μετακινήσεις και ταλαιπωρία».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών «μέσα από το ΚΕ.ΠΟ. παρέχεται πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων, Υφυπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο εξυπηρέτησης One Point Services, το οποίο διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών».

Χαρακτήρισε «ιδιαίτερης σημασίας» το χώρο στον οποίο στεγάζεται το ΚΕ.ΠΟ, αφού όπως εξήγησε «η αναπαλαιωμένη Δημοτική Αγορά Αθηένου, η οποία επίσης εγκαινιάζεται σήμερα, αποκτά μια νέα λειτουργία με σύγχρονο χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή της με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης».

Εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «το Κέντρο Πολίτη Αθηένου θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο εξυπηρέτησης για τους πολίτες της περιοχής και μια ουσιαστική προσθήκη για την τοπική κοινωνία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεκτάθηκε αγαπημένη αλυσίδα με νέο κατάστημα - Δείτε που άνοιξε και τι προσφέρει - Φωτογραφίες
Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες
VIDEO - Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Antigoni Buxton - Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν
Απίστευτη προσφορά: Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες
Φρίκη με ζευγάρι που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 3 μηνών βρέφος τους - «Μακάρι να πέθαινε»
«Έφυγε» νωρίς ο Αντώνης Κωνσταντινίδης: Ήταν μόλις 51 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα δημοσκόπηση SIGMA: To κόμμα που ανεβαίνει και εξασφαλίζει θέση στη Βουλή – Αναμένουν εκπλήξεις οι πολίτες από τη «τενέκκα»

 14.05.2026 - 23:21
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Antigoni Buxton - Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

 15.05.2026 - 00:15
Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, έστειλε μήνυμα ενότητας, ιστορικής μνήμης και συνέχισης του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

  •  14.05.2026 - 19:58
Νέα δημοσκόπηση SIGMA: To κόμμα που ανεβαίνει και εξασφαλίζει θέση στη Βουλή – Αναμένουν εκπλήξεις οι πολίτες από τη «τενέκκα»

Νέα δημοσκόπηση SIGMA: To κόμμα που ανεβαίνει και εξασφαλίζει θέση στη Βουλή – Αναμένουν εκπλήξεις οι πολίτες από τη «τενέκκα»

  •  14.05.2026 - 23:21
Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

  •  14.05.2026 - 21:30
Ραγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος που απήγαγε το βρέφος του στη Λεμεσό

Ραγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος που απήγαγε το βρέφος του στη Λεμεσό

  •  14.05.2026 - 21:19
Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

  •  14.05.2026 - 17:45
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους

  •  14.05.2026 - 16:01
Τα σκαλιά της αποτυχίας μας

Τα σκαλιά της αποτυχίας μας

  •  14.05.2026 - 20:20
VIDEO - Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Antigoni Buxton - Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

VIDEO - Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Antigoni Buxton - Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

  •  15.05.2026 - 00:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα