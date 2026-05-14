Βαφεάδης: Στόχος η εξυπηρέτηση των πολιτών με ταχύτητα και αξιοπιστία

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του Κέντρου Πολίτη Αθηένου, ο Υπουργός ανέφερε πως το έργο «ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και αναβαθμίζει την πρόσβαση σε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες για την Αθηένου και την ευρύτερη περιοχή».

Πρόσθεσε ότι «η λειτουργία του ΚΕ.ΠΟ. στην Αθηένου έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους του ημικατεχόμενου Δήμου Αθηένου και των γύρω περιοχών, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και στην πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες κοντά στον τόπο διαμονής και εργασίας τους».

Η λειτουργία του ΚΕ.ΠΟ. συνέχισε ο κ. Βαφεάδης «αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης υπηρεσιών και της δημιουργίας ενός κράτους πιο λειτουργικού και πιο κοντά στον πολίτη. Στόχος μας είναι οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται στον τόπο τους, με ταχύτητα, αξιοπιστία και σύγχρονες υπηρεσίες, χωρίς περιττές μετακινήσεις και ταλαιπωρία».

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών «μέσα από το ΚΕ.ΠΟ. παρέχεται πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων, Υφυπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο εξυπηρέτησης One Point Services, το οποίο διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών».

Χαρακτήρισε «ιδιαίτερης σημασίας» το χώρο στον οποίο στεγάζεται το ΚΕ.ΠΟ, αφού όπως εξήγησε «η αναπαλαιωμένη Δημοτική Αγορά Αθηένου, η οποία επίσης εγκαινιάζεται σήμερα, αποκτά μια νέα λειτουργία με σύγχρονο χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή της με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης».

Εξέφρασε τη βεβαιότητα πως «το Κέντρο Πολίτη Αθηένου θα αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο εξυπηρέτησης για τους πολίτες της περιοχής και μια ουσιαστική προσθήκη για την τοπική κοινωνία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ