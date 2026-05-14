ΑρχικήΚοινωνίαΕκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων»: Αναμένουν διευκρινίσεις από Υπ. Γεωργίας
Εκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων»: Αναμένουν διευκρινίσεις από Υπ. Γεωργίας

 14.05.2026 - 15:50
Διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις λόγω αφθώδους πυρετού, άμεσο άνοιγμα των φαρμών για καθαρισμό και ελεύθερη βόσκηση, καθώς και επανεξέταση της μείωσης της ποσόστωσης αιγοπρόβειου γάλακτος στο πρότυπο για το χαλλούμι ζητούν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αναμένεται να αποστείλουν σήμερα, Πέμπτη τα αιτήματά τους στην Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ενόψει και της συνάντησης που θα έχουν την ερχόμενη Δευτέρα με την Υπουργό και των επικείμενων αποφάσεων για ενδεχόμενες νέες κινητοποιήσεις του κλάδου.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η εκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» Στέλλα Πέτρου είπε πως, σε συνέχεια της συνάντησης το βράδυ της Τετάρτης, στη Χοιροκοιτία, αποστέλλουν την Πέμπτη στην Υπουργό τα αιτήματα τους έτσι ώστε να μελετηθούν και να απαντηθούν τη Δευτέρα.

Τα ζητήματα που θα εγείρουν οι Κτηνοτρόφοι είναι οι αποζημιώσεις, η βόσκηση και ο καθαρισμός στις φάρμες, οι θανατώσεις και η ποσόστωση του χαλλουμιού, πρόσθεσε.

Σε σχέση με το θέμα των αποζημιώσεων, η κ. Πέτρου είπε στο ΚΥΠΕ πως αυτό που ζητούν από την Κυβέρνηση είναι διευκρινίσεις ώστε να διαπιστώσουν αν οι αποζημιώσεις όντως ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κτηνοτρόφων. «Οι αποζημιώσεις καθορίστηκαν αλλά χωρίς να έχουμε σχέδιο ή κάτι πιο χειροπιαστό για το πώς θα πάρει ο κάθε κτηνοτρόφος αυτά τα λεφτά», είπε και εξήγησε πως πρέπει να ξέρουν λεπτομερώς ποιος θα αποζημιωθεί με 47 ευρώ ανά αιγοπρόβατο, με 420, με 200 ή 100 ευρώ.

Η κ. Πέτρου σημείωσε πως όταν θανάτωναν τα ζώα θα έπρεπε να γινόταν μια σωστή καταγραφή, με τα στοιχεία του κάθε ζώου, όπως για παράδειγμα η ηλικία του ζώου, αν κάποια εγκυμονούν, αν είναι ζώο γαλακτοπαραγωγής ή αν είναι καθαρόαιμα. Με αυτό τον τρόπο, είπε, θα προχωρούσε πιο σωστά το θέμα των αποζημιώσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Πέτρου είπε πως αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως να ζητήσουν οι αρχές με δικαιολογητικά και οι κτηνοτρόφοι δεν θα είναι σε θέση να το παρέχουν.

Ερωτηθείσα αν τους ικανοποιεί το ύψος των αποζημιώσεων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, η κ. Πέτρου είπε πως αν και είναι αρκετά ψηλές σε σχέση με αυτές που δίνονται σε άλλες χώρες, «αν δεν ξέρουμε τι ακριβώς αποζημιώνουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές είναι καλές».

Το δεύτερο ζήτημα που θέτουν στην Υπουργό Γεωργίας αφορά τον καθαρισμό στις φάρμες και το άνοιγμα τους, ώστε να επανέλθει η ελεύθερη βόσκηση των ζώων. Όπως εξήγησε η κ. Πέτρου θα πρέπει να δοθεί άδεια στους κτηνοτρόφους να καθαρίσουν τις φάρμες τους και να τους αφήσουν να βγάλουν τα ζώα τους έξω για να βοσκήσουν.

Σε σχέση με το θέμα των θανατώσεων, η κ. Πέτρου είπε πως οι κρατικές υπηρεσίες δεν τηρούν τα πρωτόκολλα σε σχέση με την ταφή των ζώων, κάτι που, όπως ανέφερε, θα προκαλέσει πρόβλημα τόσο στο νερό όσο και στη γεωργία. Παράλληλα, σημείωσε πως το θέμα αυτό συνδέεται και με τα κατεχόμενα, καθώς το γεγονός πως δεν θανατώνονται ζώα εκεί και ακολουθείται μόνο ο εμβολιασμός, παραπέμπει σε τακτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών».

Σε σχέση με την ποσόστωση στο χαλλούμι, η εκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», είπε πως οι αιγοπροβατοτρόφοι θεωρούν ότι ξεγελάστηκαν. Ζητούν η ποσόστωση να παραμείνει στο 25% και να μην μειωθεί στο 15%, καθώς δεν θεωρούν πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις στο αιγοπρόβειο γάλα που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση.

Ερωτηθείσα ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα που θα καθορίσουν μια θετική στάση των Κτηνοτρόφων μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, η κ. Πέτρου σημείωσε πως καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι απαντήσεις που θα πάρουν σε σχέση με τις αποζημιώσεις και το αίτημα για ανοικτές φάρμες.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, κατέληξε η κ. Πέτρου, θα πραγματοποιηθεί νέα έκτακτη συνάντηση με τους Κτηνοτρόφους για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

