Εικόνες ντροπής: Καμπανάκι για το Δασούδι - Φόβος, παραβατικότητα και εγκατάλειψη - «Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη»

Όπως αναφέρει, το Δασούδι αποτελεί έναν από τους τελευταίους πραγματικούς χώρους πρασίνου της πόλης, ωστόσο σήμερα παρουσιάζει εικόνα πλήρους υποβάθμισης, με σκουπίδια, σύριγγες πεταμένες ανάμεσα στα δέντρα, ακαθαρσίες, περιστατικά κλοπών και γενικότερη παραβατικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις βραδινές ώρες αρκετοί πολίτες φοβούνται ακόμη και να περπατήσουν στον χώρο.

Ο αντιδήμαρχος θέτει δημόσια το ερώτημα για το ποιος έχει τελικά την ευθύνη διαχείρισης και εποπτείας της περιοχής, σημειώνοντας ότι το Δασούδι υπάγεται στο Τμήμα Δασών, το κέντρο και οι χώροι στάθμευσης στο Υφυπουργείο Τουρισμού, ενώ το κολυμβητήριο στον ΚΟΑ. «Πολλοί υπεύθυνοι, άρα στην πράξη κανένας υπεύθυνος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρά τις επιστολές και τα παράπονα πολιτών, όπως σημειώνει, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι σε προσωπική του συζήτηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή πριν από περίπου έναν χρόνο, ενημερώθηκε πως η καθυστέρηση σε έργα στους χώρους στάθμευσης συνδέεται με δικαστική διαμάχη με τον διαχειριστή του κέντρου.

Τονίζει ωστόσο ότι η τοπική κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για τις δικαστικές εκκρεμότητες μεταξύ υπηρεσιών και ιδιωτών, αλλά για την ασφάλεια, την καθαριότητα, την εικόνα και την αξιοπρέπεια του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για άνιση αντιμετώπιση της περιοχής, διερωτώμενος αν θα υπήρχαν τα ίδια αντανακλαστικά σε τουριστικές περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι το Δασούδι χρειάζεται άμεσα ενίσχυση της αστυνόμευσης, καλύτερο φωτισμό, συστηματική καθαριότητα, αναβάθμιση υποδομών και κυρίως έναν ενιαίο φορέα ευθύνης που θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χώρο.

«Οι πολίτες της Γερμασόγειας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας», αναφέρει, προειδοποιώντας ότι πλέον δεν θα παρακολουθούν αμέτοχοι την κρατική απραξία και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών το επόμενο διάστημα.