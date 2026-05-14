ΑρχικήΔιεθνή
Συναγερμός στον Κόλπο του Ομάν: Πλοίο καταλήφθηκε από ενόπλους ανοιχτά των Εμιράτων

 14.05.2026 - 11:04
Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα καταγράφηκε στον Κόλπο του Ομάν, καθώς η UK Maritime Trade Operations (UKMTO) έλαβε αναφορά για κατάληψη πλοίου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε η EOS Risk Group, ο αξιωματικός ασφαλείας της εταιρείας (CSO) ενημέρωσε ότι το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο όταν ομάδα αγνώστων επιβιβάστηκε και ανέλαβε τον έλεγχό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκάφος κινείται πλέον προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η UKMTO εξέδωσε προειδοποίηση προς όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καλώντας τα να διατηρούν αυξημένα μέτρα επιτήρησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές συστήνουν:

Συνεχή οπτική και ραντάρ επιτήρηση σε 24ωρη βάση,

εφαρμογή των μέτρων σκλήρυνσης πλοίων σύμφωνα με τις οδηγίες BMP (Best Management Practices),

άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις τοπικές ναυτικές και λιμενικές αρχές, συνοδευόμενη από όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, όπου κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί επιθέσεις, κατασχέσεις πλοίων και περιστατικά παρενόχλησης εμπορικών σκαφών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

Νεκρή ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από φορτηγό

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις όπως κώνοι και μεγάλο προειδοποιητικό βέλος που έδειχνε την κατεύθυνση δήλωσε ο βοηθητικός αστυνομικός διευθυντής ΑΔΕ Λεμεσού, Μαρίνος Βασιλείου στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση».

