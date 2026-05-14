Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

Ο Λουκάς Φουρλάς, που συχνά μοιράζεται τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους με αφοπλιστική ειλικρίνεια, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

​«14/5/68! Χρόνια σου πολλά αγγελικά αδελφίν», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας τα λόγια του με την υπόσχεση πως η απουσία του δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ τις αναμνήσεις που έχτισαν μαζί. Η φράση «Δεν σε ξεχνάμε ποτέ ρε Χρίστο» αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας αλλά και τη βαθιά σύνδεση που διατηρεί η οικογένεια με τον άνθρωπό της, παρά το πέρασμα του χρόνου.

​Ο Ευρωβουλευτής κατέληξε στο μήνυμά του με μια παράκληση που συγκίνησε τους ακολούθους του, ζητώντας από τον «άγγελό» του να συνεχίσει να προσέχει τον ίδιο αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας από εκεί ψηλά. Είναι μια από εκείνες τις στιγμές που η δημόσια εικόνα υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της στον άνθρωπο που βιώνει τη δική του προσωπική απώλεια, υπενθυμίζοντας σε όλους πως οι δεσμοί αίματος παραμένουν άρρηκτοι, ακόμη και πέρα από τη ζωή.