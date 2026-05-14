Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας υποδέχεται το κοινό για τη θερινή περίοδο 2026 με νέες αναθεωρημένες τιμολογήσεις και ειδικές διευκολύνσεις για οικογένειες, φοιτητές, πολύτεκνους και ευάλωτες ομάδες.

📅 Θερινή περίοδος: 4 μήνες

🚗 Δωρεάν στάθμευση για όλους

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 2026

👶 Παιδιά κάτω των 5 ετών

➡️ Δωρεάν

🪖 Στρατιώτες ΕΛΔΥΚ

➡️ Δωρεάν (μέχρι 10 άτομα)

🎓 Μαθητές / Φοιτητές / Στρατιώτες

➡️ Ημερήσιο: €5

➡️ Εποχιακό: €55

🏊 Ατομικό

➡️ Ημερήσιο: €6

➡️ Εποχιακό: €85

👫 Ζεύγος

➡️ Εποχιακό: €140

👨‍👩‍👧 Ζεύγος με 1 παιδί

➡️ Εποχιακό: €160

👨‍👩‍👧‍👦 Ζεύγος με 2 παιδιά

➡️ Ημερήσιο: €20

➡️ Εποχιακό: €160

👨‍👩‍👧‍👦👦 Ζεύγος με 3 παιδιά

➡️ Ημερήσιο: €25

➡️ Εποχιακό: €170

👨‍👩‍👧‍👦 Πολύτεκνη οικογένεια με 4 ή 5 παιδιά

➡️ Εποχιακό: €85*

👨‍👩‍👧‍👦👦👦 Πολύτεκνη οικογένεια με 6 παιδιά και άνω

➡️ Δωρεάν**

♿ Κάτοχοι Βιβλιαρίου Ατόμου με Αναπηρία

➡️ Εποχιακό: €42,50***

🎉 Οργανωμένα σύνολα (πάρτι γενεθλίων / summer schools)

➡️ Ημερήσιο: €3

📍 Ισχύει μόνο καθημερινές

🛏️ Κρεβατάκια

➡️ €2 ανά κρεβατάκι

🤝 Οργανωμένα σύνολα κοινωνικών υπηρεσιών

➡️ Δωρεάν

📌 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

🔹 Έκπτωση 10% για μονογονεϊκές οικογένειες με προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών.

🔹 Έκπτωση 50% για πολύτεκνες οικογένειες με 4 ή 5 παιδιά, με προσκόμιση ταυτότητας πολυτέκνων. Η έκπτωση ισχύει εφόσον τουλάχιστον ένα παιδί παραμένει εξαρτώμενο (κάτω των 18 ετών, φοιτητής ή στρατιώτης).

🔹 Για άτομα με αναπηρία 70% και άνω απαιτείται βιβλιάριο που εκδίδεται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

➡️ Παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στο εποχιακό δελτίο ενός συνοδού, μόνο με την παρουσία του ατόμου με αναπηρία.

🌊 Σας περιμένουμε για ένα όμορφο και δροσερό καλοκαίρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας!