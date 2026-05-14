ΑρχικήΚοινωνίαΑνάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις
Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

 14.05.2026 - 10:06
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας ανοίγει τις πόρτες του στις 18 Μαΐου 2026!

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας υποδέχεται το κοινό για τη θερινή περίοδο 2026 με νέες αναθεωρημένες τιμολογήσεις και ειδικές διευκολύνσεις για οικογένειες, φοιτητές, πολύτεκνους και ευάλωτες ομάδες.

📅 Θερινή περίοδος: 4 μήνες
🚗 Δωρεάν στάθμευση για όλους

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 2026

👶 Παιδιά κάτω των 5 ετών
➡️ Δωρεάν

🪖 Στρατιώτες ΕΛΔΥΚ
➡️ Δωρεάν (μέχρι 10 άτομα)

🎓 Μαθητές / Φοιτητές / Στρατιώτες
➡️ Ημερήσιο: €5
➡️ Εποχιακό: €55

🏊 Ατομικό
➡️ Ημερήσιο: €6
➡️ Εποχιακό: €85

👫 Ζεύγος
➡️ Εποχιακό: €140

👨‍👩‍👧 Ζεύγος με 1 παιδί
➡️ Εποχιακό: €160

👨‍👩‍👧‍👦 Ζεύγος με 2 παιδιά
➡️ Ημερήσιο: €20
➡️ Εποχιακό: €160

👨‍👩‍👧‍👦👦 Ζεύγος με 3 παιδιά
➡️ Ημερήσιο: €25
➡️ Εποχιακό: €170

👨‍👩‍👧‍👦 Πολύτεκνη οικογένεια με 4 ή 5 παιδιά

➡️ Εποχιακό: €85*

👨‍👩‍👧‍👦👦👦 Πολύτεκνη οικογένεια με 6 παιδιά και άνω
➡️ Δωρεάν**

♿ Κάτοχοι Βιβλιαρίου Ατόμου με Αναπηρία
➡️ Εποχιακό: €42,50***

🎉 Οργανωμένα σύνολα (πάρτι γενεθλίων / summer schools)

➡️ Ημερήσιο: €3
📍 Ισχύει μόνο καθημερινές

🛏️ Κρεβατάκια
➡️ €2 ανά κρεβατάκι

🤝 Οργανωμένα σύνολα κοινωνικών υπηρεσιών
➡️ Δωρεάν

📌 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

🔹 Έκπτωση 10% για μονογονεϊκές οικογένειες με προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών.
🔹 Έκπτωση 50% για πολύτεκνες οικογένειες με 4 ή 5 παιδιά, με προσκόμιση ταυτότητας πολυτέκνων. Η έκπτωση ισχύει εφόσον τουλάχιστον ένα παιδί παραμένει εξαρτώμενο (κάτω των 18 ετών, φοιτητής ή στρατιώτης).
🔹 Για άτομα με αναπηρία 70% και άνω απαιτείται βιβλιάριο που εκδίδεται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

➡️ Παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στο εποχιακό δελτίο ενός συνοδού, μόνο με την παρουσία του ατόμου με αναπηρία.

🌊 Σας περιμένουμε για ένα όμορφο και δροσερό καλοκαίρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας!

