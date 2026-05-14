Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή εργάτης - Παρασύρθηκε από όχημα στον αυτοκινητόδρομο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας υποδέχεται το κοινό για τη θερινή περίοδο 2026 με νέες αναθεωρημένες τιμολογήσεις και ειδικές διευκολύνσεις για οικογένειες, φοιτητές, πολύτεκνους και ευάλωτες ομάδες.
📅 Θερινή περίοδος: 4 μήνες
🚗 Δωρεάν στάθμευση για όλους
👶 Παιδιά κάτω των 5 ετών
➡️ Δωρεάν
🪖 Στρατιώτες ΕΛΔΥΚ
➡️ Δωρεάν (μέχρι 10 άτομα)
🎓 Μαθητές / Φοιτητές / Στρατιώτες
➡️ Ημερήσιο: €5
➡️ Εποχιακό: €55
🏊 Ατομικό
➡️ Ημερήσιο: €6
➡️ Εποχιακό: €85
👫 Ζεύγος
➡️ Εποχιακό: €140
👨👩👧 Ζεύγος με 1 παιδί
➡️ Εποχιακό: €160
👨👩👧👦 Ζεύγος με 2 παιδιά
➡️ Ημερήσιο: €20
➡️ Εποχιακό: €160
👨👩👧👦👦 Ζεύγος με 3 παιδιά
➡️ Ημερήσιο: €25
➡️ Εποχιακό: €170
👨👩👧👦 Πολύτεκνη οικογένεια με 4 ή 5 παιδιά
➡️ Εποχιακό: €85*
👨👩👧👦👦👦 Πολύτεκνη οικογένεια με 6 παιδιά και άνω
➡️ Δωρεάν**
♿ Κάτοχοι Βιβλιαρίου Ατόμου με Αναπηρία
➡️ Εποχιακό: €42,50***
🎉 Οργανωμένα σύνολα (πάρτι γενεθλίων / summer schools)
➡️ Ημερήσιο: €3
📍 Ισχύει μόνο καθημερινές
🛏️ Κρεβατάκια
➡️ €2 ανά κρεβατάκι
🤝 Οργανωμένα σύνολα κοινωνικών υπηρεσιών
➡️ Δωρεάν
🔹 Έκπτωση 10% για μονογονεϊκές οικογένειες με προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών.
🔹 Έκπτωση 50% για πολύτεκνες οικογένειες με 4 ή 5 παιδιά, με προσκόμιση ταυτότητας πολυτέκνων. Η έκπτωση ισχύει εφόσον τουλάχιστον ένα παιδί παραμένει εξαρτώμενο (κάτω των 18 ετών, φοιτητής ή στρατιώτης).
🔹 Για άτομα με αναπηρία 70% και άνω απαιτείται βιβλιάριο που εκδίδεται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
➡️ Παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στο εποχιακό δελτίο ενός συνοδού, μόνο με την παρουσία του ατόμου με αναπηρία.
🌊 Σας περιμένουμε για ένα όμορφο και δροσερό καλοκαίρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας!
