Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, η τρίτη και τελευταία μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό που βράζει.

Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, ενώ το ΕΛΑΜ διατηρεί ισχυρή παρουσία ως τρίτη δύναμη, επιβεβαιώνοντας ότι η τελική ευθεία προς τις κάλπες θα είναι εξαιρετικά ρευστή.

Στην αδιευκρίνιστη πρόθεση ψήφου, ο ΔΗΣΥ συγκεντρώνει 17%, με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί στο 16%. Το ΕΛΑΜ καταγράφει 11%, ενώ το ΔΗΚΟ κινείται στο 8%. Η Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα εμφανίζονται στο 5%, με το Βολτ στο 4% και την ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων στο 2%. Τα μικρότερα κόμματα κινούνται μεταξύ 1% και 2%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν παραμένει στο 6%. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το 18% των αναποφάσιστων, στοιχείο που μπορεί να ανατρέψει ισορροπίες την τελευταία στιγμή.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα στη διευκρινισμένη πρόθεση ψήφου, όπου η κατανομή των αναποφάσιστων φέρνει τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ να ισοδυναμούν στο 21%–22%, με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Το ΕΛΑΜ αγγίζει το 15%, ενώ το ΔΗΚΟ κινείται γύρω στο 10%. Η Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα καταγράφουν αξιοσημείωτη δυναμική, φτάνοντας έως και το 7% και 6% αντίστοιχα, ενώ το Βολτ παραμένει στο 4%–5%.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι η συσπείρωση των κομμάτων παραμένει άνιση. Το ΑΚΕΛ εμφανίζει υψηλή εσωτερική συνοχή στο 74%, ενώ ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να χάνει ψηφοφόρους προς το ΕΛΑΜ και μικρότερα κόμματα με το ποσοστό συσπείρωσης των Συναγερμικών να φθάνει το 57% . Το ΔΗΚΟ διατηρεί μεν τον πυρήνα του, αλλά καταγράφει σημαντικές διαρροές προς νεότερους σχηματισμούς, με ποσοστό 58%. Το ΕΛΑΜ παρουσιάζει από τις υψηλότερες συσπειρώσεις, με ποσοστό 60%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά του.

Με το 82% των ψηφοφόρων να δηλώνει πλέον «σίγουρο» για την επιλογή του, αλλά με ένα κρίσιμο 18% να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής, η τελική εικόνα παραμένει αβέβαιη. Η δημοσκόπηση υπογραμμίζει ότι η μάχη της τελευταίας εβδομάδας θα κριθεί τόσο από τη συμμετοχή όσο και από τη συμπεριφορά των αναποφάσιστων, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούν το κλειδί της ανατροπής.

Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις - Συναντώνται τη Δευτέρα με την Υπουργό

Ποιοι μπαίνουν στη Βουλή: Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

