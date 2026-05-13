Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

Ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, ενώ το ΕΛΑΜ διατηρεί ισχυρή παρουσία ως τρίτη δύναμη, επιβεβαιώνοντας ότι η τελική ευθεία προς τις κάλπες θα είναι εξαιρετικά ρευστή.

Στην αδιευκρίνιστη πρόθεση ψήφου, ο ΔΗΣΥ συγκεντρώνει 17%, με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί στο 16%. Το ΕΛΑΜ καταγράφει 11%, ενώ το ΔΗΚΟ κινείται στο 8%. Η Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα εμφανίζονται στο 5%, με το Βολτ στο 4% και την ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων στο 2%. Τα μικρότερα κόμματα κινούνται μεταξύ 1% και 2%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν παραμένει στο 6%. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το 18% των αναποφάσιστων, στοιχείο που μπορεί να ανατρέψει ισορροπίες την τελευταία στιγμή.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα στη διευκρινισμένη πρόθεση ψήφου, όπου η κατανομή των αναποφάσιστων φέρνει τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ να ισοδυναμούν στο 21%–22%, με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Το ΕΛΑΜ αγγίζει το 15%, ενώ το ΔΗΚΟ κινείται γύρω στο 10%. Η Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα καταγράφουν αξιοσημείωτη δυναμική, φτάνοντας έως και το 7% και 6% αντίστοιχα, ενώ το Βολτ παραμένει στο 4%–5%.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι η συσπείρωση των κομμάτων παραμένει άνιση. Το ΑΚΕΛ εμφανίζει υψηλή εσωτερική συνοχή στο 74%, ενώ ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να χάνει ψηφοφόρους προς το ΕΛΑΜ και μικρότερα κόμματα με το ποσοστό συσπείρωσης των Συναγερμικών να φθάνει το 57% . Το ΔΗΚΟ διατηρεί μεν τον πυρήνα του, αλλά καταγράφει σημαντικές διαρροές προς νεότερους σχηματισμούς, με ποσοστό 58%. Το ΕΛΑΜ παρουσιάζει από τις υψηλότερες συσπειρώσεις, με ποσοστό 60%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά του.

Με το 82% των ψηφοφόρων να δηλώνει πλέον «σίγουρο» για την επιλογή του, αλλά με ένα κρίσιμο 18% να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής, η τελική εικόνα παραμένει αβέβαιη. Η δημοσκόπηση υπογραμμίζει ότι η μάχη της τελευταίας εβδομάδας θα κριθεί τόσο από τη συμμετοχή όσο και από τη συμπεριφορά των αναποφάσιστων, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούν το κλειδί της ανατροπής.