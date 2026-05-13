Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές στη Λεμεσό μετά από καταγγελία για αρπαγή βρέφους από τον πατέρα του μέσα από την οικία όπου διέμενε με τη μητέρα του. Σύμφωνα με την καταγγελία της Βρετανίδας μητέρας, γύρω στις 8 το πρωί ο πρώην σύντροφός της, Τούρκος υπήκοος, εισήλθε βίαια στο σπίτι, την χτύπησε και άρπαξε το παιδί πριν διαφύγει από τη σκηνή.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, «διέμεναν μαζί στα κατεχόμενα όπου είχαν δεσμό και είχαν αποκτήσει το βρέφος. Λόγω αδικημάτων βίας στην οικογένεια, η μητέρα πέρασε στις ελεύθερες περιοχές». Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα είχε ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ εναντίον του υπόπτου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον περασμένο Νοέμβριο και το όνομά του βρισκόταν σε stop list. Οι εξετάσεις δείχνουν ότι ο πατέρας πιθανόν πέρασε στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο συνεργού στη διαφυγή του.

Ο κ. Κυριάκου αποκάλυψε επίσης ότι η μητέρα ήταν ενταγμένη στο σύστημα «Ελπίς», ωστόσο «για κάποιο λόγο δεν πάτησε την εφαρμογή, το κουμπί, για να ενημερωθεί η Αστυνομία για το συμβάν». Την ίδια ώρα, οι Αρχές ενημέρωσαν τα οδοφράγματα και τη δικοινοτική επιτροπή, ενώ το απόγευμα ο πατέρας ανήρτησε βίντεο στο Instagram μαζί με το παιδί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκονται ήδη στα κατεχόμενα. «Από αυτή τη στιγμή και μετά, κανείς δεν μπορεί να μου πάρει το παιδί μου», ακούγεται να λέει στο βίντεο. Εναντίον του εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης.

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

