Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, «διέμεναν μαζί στα κατεχόμενα όπου είχαν δεσμό και είχαν αποκτήσει το βρέφος. Λόγω αδικημάτων βίας στην οικογένεια, η μητέρα πέρασε στις ελεύθερες περιοχές». Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα είχε ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ εναντίον του υπόπτου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον περασμένο Νοέμβριο και το όνομά του βρισκόταν σε stop list. Οι εξετάσεις δείχνουν ότι ο πατέρας πιθανόν πέρασε στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο συνεργού στη διαφυγή του.

Ο κ. Κυριάκου αποκάλυψε επίσης ότι η μητέρα ήταν ενταγμένη στο σύστημα «Ελπίς», ωστόσο «για κάποιο λόγο δεν πάτησε την εφαρμογή, το κουμπί, για να ενημερωθεί η Αστυνομία για το συμβάν». Την ίδια ώρα, οι Αρχές ενημέρωσαν τα οδοφράγματα και τη δικοινοτική επιτροπή, ενώ το απόγευμα ο πατέρας ανήρτησε βίντεο στο Instagram μαζί με το παιδί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκονται ήδη στα κατεχόμενα. «Από αυτή τη στιγμή και μετά, κανείς δεν μπορεί να μου πάρει το παιδί μου», ακούγεται να λέει στο βίντεο. Εναντίον του εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης.