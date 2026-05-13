ΑρχικήΚοινωνία
Νέα δεδομένα στα ακίνητα προκαλούν προβληματισμό – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές

 13.05.2026 - 19:52
Προβληματισμό για τις αλλαγές στην ενημέρωση αγοραστών ακινήτων σχετικά με εμπράγματα βάρη και memo εκφράζει με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, μετά τη δικαστική απόφαση και τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με τον τερματισμό της σχετικής πρακτικής κατά την κατάθεση πωλητήριων εγγράφων στο Κτηματολόγιο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συμβουλίου, «η ασφάλεια των συναλλαγών και η πλήρης ενημέρωση των αγοραστών αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας υγιούς και αξιόπιστης αγοράς ακινήτων».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ύπαρξη «ξεκάθαρης και άμεσης ενημέρωσης» για τυχόν βάρη, υποθήκες ή memo επί ενός ακινήτου είναι κρίσιμη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αποφεύγονται μελλοντικές νομικές και οικονομικές επιπλοκές.

Το Συμβούλιο αναφέρει επίσης ότι παρόλο που η νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού έρευνας ως αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης, απαιτείται «περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών».

Παράλληλα, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να εξετάσουν με προσοχή τις συνέπειες των νέων δεδομένων και να προχωρήσουν σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν «τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στην κυπριακή αγορά ακινήτων».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία με αδειοδοτημένους και εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες και βοηθούς κτηματομεσίτες αποτελεί σημαντικό παράγοντα προστασίας για κάθε αγορά ή πώληση ακινήτου.

Αλιείς στο Λιοπέτρι: Μετά από μήνες ταλαιπωρίας ήρθε η απόφαση: Ποιοι παίρνουν έκτακτη στήριξη €50.000

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

Στις προσπάθειες και την πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας» με ορίζοντα το τέλος της θητείας Γκουτέρες – «Δεν αρκεί πλέον η συζήτηση, θέλουμε αποτέλεσμα»

Απαντά στους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ - «Μία είναι η Κυβέρνηση, η στήριξή μας ξεπερνά κατά 150-200% το ευρωπαϊκό επίπεδο»

Στην Αστυνομία ο Χασαπόπουλος: Καταγγελία για ψευδορκία κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Αυτό είναι το πακέτο €35,6 εκατομμυρίων για αποζημίωση στους κτηνοτρόφους - Η απόφαση του Υπουργικού

«Ανάσα» για χιλιάδες φοιτητές: Παράταση για το κρατικό επίδομα – Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

Οι 7 «φυλές» των Κυπρίων ψηφοφόρων – Σε ποια ανήκετε σύμφωνα με νέα έρευνα

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιος θα «εκτοξευτεί» πρώτος: Akyla “Ferto” ή Antigoni “Jalla”;

