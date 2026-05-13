Οι 7 «φυλές» των Κυπρίων ψηφοφόρων – Σε ποια ανήκετε σύμφωνα με νέα έρευνα

Η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας και της χρηστικότητας του εργαλείου πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, αρχηγών ή εκπροσώπων κομμάτων, ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων.

Σε χαιρετισμό του ο κ. Λετυμπιώτης, τόνισε τη σημασία των επιστημονικά τεκμηριωμένων εργαλείων για την κατανόηση των αναγκών της κοινωνίας από την Πολιτεία.

«Η κατανόηση της πολιτικής τυπολογίας των πολιτών δεν είναι μια τεχνική πολυτέλεια για αναλυτές και ειδικούς. Είναι προϋπόθεση δημοκρατικής ανθεκτικότητας», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Ξεκαθάρισε, την ίδια ώρα, ότι «η γνώση της κοινωνίας δεν έχει αξία αν επιχειρείται να μετατραπεί σε εργαλείο χειραγώγησης». Δεν είναι πολιτική τα δεδομένα από μόνα τους σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά αποτελούν βάση για πολιτική.

Η πραγματική αξία της Κυπριακής Πολιτικής Τυπολογίας σημείωσε «θα κριθεί από τα αν θα χρησιμοποιηθεί για να δυναμώσει τη σχέση πολιτικής και πολίτη. Για να γίνει η δημόσια συζήτηση πιο ουσιαστική και η πολιτική πιο τεκμηριωμένη».

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε περαιτέρω ότι πρέπει «να πολιτευόμαστε με την πλατωνική έννοια του όρου. Να μην αντιλαμβανόμαστε την πολιτική ως τεχνική επικράτησης, αλλά ως τέχνη ευθύνης, παιδείας, αλήθειας και υπηρεσίας προς τον πολίτη».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cypronetwork, Χρίστος Μιχαηλίδης, υπογράμμισε ότι το CPT καλύπτει ένα ουσιαστικό κενό στην αγορά πολιτικής έρευνας, προσφέροντας υπηρεσίες Voter Intelligence και στρατηγικής ανάλυσης σε κόμματα, ΜΜΕ και θεσμούς. Ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ) για την καθοριστική του συμβολή στη χρηματοδότηση του έργου.

Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, η μελέτη αναδεικνύει την αυξανόμενη ρευστότητα του πολιτικού περιβάλλοντος και την αποδυνάμωση των παραδοσιακών κομματικών ταυτίσεων στην Κύπρο.

Οι επτά πολιτικές συστάδες (Clusters)

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 1.662 ερωτηθέντων κατόπιν 2.392 συνεντεύξεων Παγκύπρια, ανέδειξε επτά διακριτές πολιτικές ομάδες που συνθέτουν τον νέο πολιτικό χάρτη της χώρας:

Οι προοδευτικοί, ευρωπαϊστές με ποσοστό 13,6% χαρακτηρίζονται ως κεντροαριστερή ομάδα με έντονο φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό και υποστηρίζουν την ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού.

Οι εθνικοκεντρικοί με ποσοστό 17,3%, τοποθετούνται στη δεξιά και δίνουν έμφαση στην εθνική ταυτότητα, την ασφάλεια, τον έλεγχο της μετανάστευσης και τη διεκδικητική στάση στο Κυπριακό.

Οι κυπροκεντρικοί με κοινωνικές ανησυχίες με ποσοστό 17,8%, συνθέτουν την μεγαλύτερη ομάδα, που κινείται στο Κέντρο. Ως ομάδα αμφισβητεί τους θεσμούς, διακρίνεται για τις περιβαλλοντικές της ευαισθησίες, έχει έντονη ταξική ανησυχία και θέτει σε προτεραιότητα την τοπικότητα.

Οι μεταρρυθμιστές, πραγματιστές με ποσοστό 10,7%, βρίσκονται στον χώρο του κέντρου και κεντροδεξιά. Εστιάζουν στη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια, τις τεχνοκρατικές λύσεις και είναι ευαίσθητοι σε θέματα διαφθοράς.

Οι αντισυστημικοί αποστασιοποιημένοι με ποσοστό 15,4%, χαρακτηρίζονται ως πολίτες με έντονη οργή προς το πολιτικό κατεστημένο, που συχνά επιλέγουν την αποχή ή αντισυμβατικές πολιτικές μορφές.

Οι αριστεροί προοδευτικοί με ποσοστό 9,5% χαρακτηρίζονται ως ιδεολογικά ομοιογενής ομάδα της αριστεράς. Προτάσσουν την κοινωνική δικαιοσύνη, το κράτος πρόνοιας, την επανένωση (ΔΔΟ) και τάσσονται κατά του νεοφιλελευθερισμού.

Οι αναπτυξιακοί νεοφιλελεύθεροι, που τοποθετούνται στον κεντροδεξιό και δεξιό χώρο συγκεντρώνουν ποσοστό 15,6%. Υποστηρίζουν την ελεύθερη αγορά, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη μείωση της γραφειοκρατίας ως μοναδική οδό ευημερίας.