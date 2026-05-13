Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις

 13.05.2026 - 22:50
Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η συνεδρία των κτηνοτρόφων για το ζήτημα του αφθώδους πυρετού, με τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, ενώ αρκετοί παραγωγοί φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από άλλες οργανώσεις ώστε να ενταχθούν στο συγκεκριμένο κίνημα.

Παρά τις συζητήσεις που έγιναν, δεν λήφθηκαν τελικές αποφάσεις, με τους κτηνοτρόφους να ξεκαθαρίζουν πως αναμένουν τη συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, προτού καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Την ίδια ώρα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων, εφόσον – όπως αναφέρουν – δεν υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις ή στήριξη από την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενεργοποίηση εναλλακτικού «Plan B».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Συγκλονίζουν καταγγελίες στη Λευκωσία - Νεαρός αποσπά χρήματα από περαστικούς με αυτό το «κόλπο»
Tέλος η δωρεάν χειραποσκευή σε αυτές τις γνωστές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε
Στη φυλακή δασκάλα πρώτης δημοτικού - Είχε σεξουαλικές σχέσεις με μαθητή της αφού το ομολόγησε στον σύζυγό της
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Παπαδάκης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Το πετρόκτιστο στέκι με την ατμοσφαιρική αυλή ανοίγει ξανά - Aυθεντικές κυπριακές γεύσεις και live βραδιές – Πόσα κοστίζει ο μεζές  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

 13.05.2026 - 21:58
ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

  •  13.05.2026 - 21:15
Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

  •  13.05.2026 - 21:58
Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις

Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις

  •  13.05.2026 - 22:50
Οι 7 «φυλές» των Κυπρίων ψηφοφόρων – Σε ποια ανήκετε σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι 7 «φυλές» των Κυπρίων ψηφοφόρων – Σε ποια ανήκετε σύμφωνα με νέα έρευνα

  •  13.05.2026 - 18:54
Έκπληκτοι οι τελωνειακοί στον Άγιο Δομέτιο:Τι εντόπισαν μέσα σε 50 φακέλους - Φωτογραφίες

Έκπληκτοι οι τελωνειακοί στον Άγιο Δομέτιο:Τι εντόπισαν μέσα σε 50 φακέλους - Φωτογραφίες

  •  13.05.2026 - 17:15
Αλιείς στο Λιοπέτρι: Μετά από μήνες ταλαιπωρίας ήρθε η απόφαση: Ποιοι παίρνουν έκτακτη στήριξη €50.000

Αλιείς στο Λιοπέτρι: Μετά από μήνες ταλαιπωρίας ήρθε η απόφαση: Ποιοι παίρνουν έκτακτη στήριξη €50.000

  •  13.05.2026 - 19:18
Δραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία

Δραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία

  •  13.05.2026 - 17:33
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιος θα «εκτοξευτεί» πρώτος: Akyla “Ferto” ή Antigoni “Jalla”;

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιος θα «εκτοξευτεί» πρώτος: Akyla “Ferto” ή Antigoni “Jalla”;

  •  13.05.2026 - 18:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα