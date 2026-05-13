Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις

Σύμφωνα με εκπροσώπους της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, ενώ αρκετοί παραγωγοί φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από άλλες οργανώσεις ώστε να ενταχθούν στο συγκεκριμένο κίνημα.

Παρά τις συζητήσεις που έγιναν, δεν λήφθηκαν τελικές αποφάσεις, με τους κτηνοτρόφους να ξεκαθαρίζουν πως αναμένουν τη συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, προτού καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Την ίδια ώρα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης δυναμικών μέτρων, εφόσον – όπως αναφέρουν – δεν υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις ή στήριξη από την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενεργοποίηση εναλλακτικού «Plan B».