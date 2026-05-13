Πένθος για την κυπριακή τηλεόραση: Πότε θα τελεστεί η κηδεία του Μιχάλη Κετώνη - Η επιθυμία της οικογένειας - Φωτογραφία

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο
Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.