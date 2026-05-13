ΑρχικήΚοινωνία
Πένθος για την κυπριακή τηλεόραση: Πότε θα τελεστεί η κηδεία του Μιχάλη Κετώνη - Η επιθυμία της οικογένειας - Φωτογραφία

 13.05.2026 - 22:20
Θλίψη σκόρπισε στον χώρο των ΜΜΕ η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Κετώνη ο οποίος υπηρέτησε την κυπριακή τηλεόραση από την θέση του Floor Manager στο ΡΙΚ.

Η κηδεία του Μιχάλη Κετώνη, ο οποίος απεβίωσε στις 11.5.26 σε ηλικία 61 ετών, θα τελεστεί την Πέμπτη 14 Μαϊου η ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρνάβας στο Καϊμακλι.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών.

Σε καραντίνα οι 1700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται κοντά στο Μπορντό

Ωρες αγωνίας για 16χρονο: Εξαφανίστηκε από τα Λατσιά - Φωτογραφία

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

  •  13.05.2026 - 21:15
  •  13.05.2026 - 21:58
  •  13.05.2026 - 22:50
  •  13.05.2026 - 18:54
  •  13.05.2026 - 17:15
  •  13.05.2026 - 19:18
  •  13.05.2026 - 17:33
  •  13.05.2026 - 18:34

