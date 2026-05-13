ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο
ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

 13.05.2026 - 21:15
Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εισόδου του Φειδία Παναγιώτου στη Βουλή και το Εθνικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος αποκάλυψε ότι εξετάζει ήδη διαφορετικά σενάρια και τρόπους διαχείρισης της κατάστασης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κατ’ ιδίαν επαφών με αρχηγούς κομμάτων, εφόσον το Εθνικό Συμβούλιο πάψει, όπως ανέφερε, να είναι παραγωγικό και ωφέλιμο για τον τόπο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχολίασε επίσης το κλίμα που επικρατεί στα social media και στη δημόσια συζήτηση, φέρνοντας ως παράδειγμα ψευδείς αναφορές που, όπως είπε, κυκλοφόρησαν για δήθεν χρήση του κρατικού αεροσκάφους για προσωπικά ταξίδια. Τόνισε ακόμη ότι προτιμά να δέχεται κριτική για όσα λέει ή αποφασίζει, αρκεί , όπως σημείωσε, να υπάρχουν αποτελέσματα για την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πιο δύσκολη στιγμή της μέχρι τώρα θητείας του, αποκαλύπτοντας ότι αυτή ήταν η επίθεση με ιρανικό drone στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, εξηγώντας πως εκείνες τις ώρες υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για την Κυπριακή Δημοκρατία. Κληθείς τέλος να απαντήσει για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, αρκέστηκε να δηλώσει ότι όταν έρθει η ώρα «θα βγει έντιμα και ειλικρινά να ενημερώσει τον κυπριακό λαό».

Δείτε το βίντεο:

Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης στη Λευκωσία – Έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό της

 13.05.2026 - 21:37
Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

 13.05.2026 - 21:58

