Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης στη Λευκωσία – Έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό της

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Hope For Children CRC Policy Center, η ανήλικη περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,70μ., με σκούρα αγορίστικα μαλλιά, ενώ δημοσιοποιήθηκε και φωτογραφία της με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει τη 15χρονη να επικοινωνήσει άμεσα με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο 22802222.

Κάθε πληροφορία θεωρείται σημαντική για τον εντοπισμό και την ασφαλή επιστροφή της ανήλικης.