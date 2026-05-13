ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης στη Λευκωσία – Έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονης στη Λευκωσία – Έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό της

 13.05.2026 - 21:37
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση της 15χρονης Μελίνας Ε.Θ., η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Hope For Children CRC Policy Center, η ανήλικη περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,70μ., με σκούρα αγορίστικα μαλλιά, ενώ δημοσιοποιήθηκε και φωτογραφία της με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει τη 15χρονη να επικοινωνήσει άμεσα με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460 ή με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο 22802222.

Κάθε πληροφορία θεωρείται σημαντική για τον εντοπισμό και την ασφαλή επιστροφή της ανήλικης.

Ωρες αγωνίας για 16χρονο: Εξαφανίστηκε από τα Λατσιά - Φωτογραφία

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

Οι 7 «φυλές» των Κυπρίων ψηφοφόρων – Σε ποια ανήκετε σύμφωνα με νέα έρευνα

Αυτό είναι το πακέτο €35,6 εκατομμυρίων για αποζημίωση στους κτηνοτρόφους - Η απόφαση του Υπουργικού

Έκπληκτοι οι τελωνειακοί στον Άγιο Δομέτιο:Τι εντόπισαν μέσα σε 50 φακέλους - Φωτογραφίες

Νέα δεδομένα στα ακίνητα προκαλούν προβληματισμό – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές

Δραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιος θα «εκτοξευτεί» πρώτος: Akyla "Ferto" ή Antigoni "Jalla";

