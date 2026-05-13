Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις - Συναντώνται τη Δευτέρα με την Υπουργό

 13.05.2026 - 22:50
Ευκαιρία στον διάλογο δίνουν οι κτηνοτρόφοι, μέλη της «Φωνής των Κτηνοτρόφων»  οι οποίοι θα συναντηθούν τη Δευτέρα με την Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Δρ. Μαρία Παναγιώτου. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της συνάντησης είναι αρνητικά τότε θα οργανώσουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

 Σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση το βράδυ της Τετάρτης στη Χοιροκοιτία ο Νεόφυτος Νεοφύτου, Πρόεδρος της Φωνής ανέφερε ότι στη συνάντηση δεν ήρθαν μόνο τα μέλη τους αλλά και άλλοι κτηνοτρόφοι.

"Το παρών ήταν βροντερό και η Φωνή των Κτηνοτρόφων μεγάλωσε πάρα πολύ γρήγορα και μεγαλώνει ακόμα παραπάνω, γιατί απόψε είχαμε και ανακοινώσεις από ομάδες πέραν των 40 κτηνοτρόφων που είναι σε αγροτικές οργανώσεις ότι αύριο επίσημα αποχωρούν και εντάσσονται στη «Φωνή των Κτηνοτρόφων»", ανέφερε.

Ανέφερε ότι πολλοί τους ονόμασαν λαϊκιστές, προσθέτοντας ότι "δεχόμαστε να είμαστε λαϊκιστές όταν λέμε την αλήθεια, δεχόμαστε να είμαστε λαϊκιστές όταν διεκδικούμε το δίκαιο και τον αγώνα μας που πραγματικά κάνουμε νυχθημερόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια".

"Είδαμε ότι πίσω από κλειστές πόρτες έγιναν συμφωνίες, πράγμα το οποίο διατυμπανίζαμε εδώ και μέρες για το χαλούμι ότι κάτι κάνουν με την ποσόστωση για να την αλλάξουν, κάποιοι το διέψευσαν, κάποιοι αρνήθηκαν να το σχολιάσουν και κάποιοι απλώς δεν εμφανίστηκαν πουθενά για να πουν οτιδήποτε. Εμείς όμως ήμασταν εκεί, το στηρίξαμε και βγήκαμε αληθινοί που μακάρι να μη βγαίναμε", ανέφερε ο κ. Νεοφύτου.

Ανέφερε ότι οι επιλογές στη συνάντηση απόψε ήταν δύο,  ή να προχωρήσουμε στην επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση που μας είπε η Υπουργός για τη Δευτέρα με την ατζέντα μας, ώστε να τη συζητήσουμε και να παρθούν αποφάσεις, ή να καταλήξουμε στο επόμενο βήμα που δεν ήταν άλλο από διαμαρτυρία.

"Ομόφωνα όλα τα μέλη για ακόμα μία φορά έδειξαν ότι εμείς δεν κλείνουμε τις πόρτες, εμείς τις έχουμε ανοιχτές και θέλουμε να δώσουμε την τελευταία ευκαιρία, την τελευταία συνάντηση που θέλουν για να παρθούν  αποφάσεις. Για αυτό πάμε τη Δευτέρα στη συνάντηση και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν άμεσα μετά τη συνάντηση, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να πούμε την επόμενη μας κίνηση", ανέφερε.

Σε ερώτηση τι θα γίνει σε περίπτωση που ναυαγήσει και η συνάντηση της Δευτέρας, ο κ. Νεοφύτου απάντησε πως στη ψηφοφορία που έγινε η  ολομέλεια ήταν θετική για να γίνει η συνάντηση και να μην προχωρήσουμε σε διαμαρτυρία.

"Σε περίπτωση που έχουμε αρνητικά αποτελέσματα και όχι θετικά, τότε θα πάμε σε διαμαρτυρία", ανέφερε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στις 24 Μαϊου έχουμε Βουλευτικές εκλογές, απάντησε πως "είναι κάτι που δεν μας απασχολεί, αυτό που μας απασχολεί είναι να σώσουμε τη κτηνοτροφία της Κύπρου".

Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

 13.05.2026 - 21:58
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

 13.05.2026 - 23:41
ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

