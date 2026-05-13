Ποιοι μπαίνουν στη Βουλή: Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη των σταυρών εξελίσσεται σε ένα παράλληλο θρίλερ, με νέα πρόσωπα να διεκδικούν δυναμικά την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο και με παλαιότερους βουλευτές να προσπαθούν να διατηρήσουν την παρουσία τους.

Στον ΔΗΣΥ, η εικόνα δείχνει έντονη κινητικότητα σε όλες τις επαρχίες, με ονόματα όπως ο Δημήτρης Δημητρίου, η Φωτεινή Τσιρίδου, η Αννίτα Δημητρίου και ο Νίκος Γεωργίου να εμφανίζονται ως οι πιο αναγνωρίσιμες επιλογές. Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο φαίνεται να διαμορφώνει η δυναμική των υποψηφίων όπως ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο Μιχάλης Φελλάς και ο Χαράλαμπος Πάζαρος.

Στο ΑΚΕΛ, η δημοσκόπηση αναδεικνύει σταθερές δυνάμεις αλλά και νέα πρόσωπα που κερδίζουν έδαφος. Η Μαρίνα Νικολάου, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης και ο Γιώργος Κουκουμάς φαίνεται να ξεχωρίζουν, ενώ ισχυρή παρουσία διατηρούν οι Άριστος Δαμιανού, Χρίστος Χριστοφίδης και Στέφανος Στεφάνου. Η εικόνα συμπληρώνεται από υποψηφίους όπως ο Βαλεντίνος Φακοντής στην Πάφο και ο Νίκος Κέττηρος στην Αμμόχωστο.

Το ΔΗΚΟ παρουσιάζει επίσης μια ξεκάθαρη ομάδα επικρατέστερων, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να κυριαρχεί στη Λευκωσία, ενώ ακολουθεί η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. Στις υπόλοιπες επαρχίες το προβάδισμα διαμορφώνουν ο Χρύσανθος Σαββίδης και ο Ανδρέας Αποστόλου. Η εικόνα δείχνει ότι το κόμμα διατηρεί ισχυρά τοπικά ερείσματα, παρά τις πιέσεις από μικρότερους σχηματισμούς.

Στο ΕΛΑΜ, η δημοσκόπηση καταγράφει σταθερή παρουσία γνωστών στελεχών. Ο Χρίστος Χρίστου, ο Λίνος Παπαγιάννης και ο Σωτήρης Ιωάννου εμφανίζονται ως οι πιο αναγνωρίσιμοι υποψήφιοι, ενώ σε επαρχίες όπως η Πάφος και η Κερύνεια ξεχωρίζουν ο Μιχάλης Μιχαήλ και ο Γεώργιος Τοούλας.

Από τα νεότερα κόμματα, το Άλμα και το Βολτ παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες που φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Στο Άλμα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου συγκεντρώνουν υψηλή αναγνωρισιμότητα, ενώ στο Βολτ ξεχωρίζουν η Ανδρομάχη Σοφοκλέους, ο Μιχάλης Καλοπαίδης και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Η Άμεση Δημοκρατία εμφανίζει επίσης υποψηφίους με έντονη παρουσία, όπως ο Φειδίας Παναγιώτου και ο Δημήτρης Σούγλης.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πιο πολυκομματική και με σημαντική ανανέωση προσώπων. Με τη ρευστότητα που καταγράφεται και την υψηλή συμμετοχή που δηλώνουν οι ψηφοφόροι, η μάχη των σταυρών αναμένεται να είναι εξίσου καθοριστική με την κατανομή των ποσοστών.