Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠοιοι μπαίνουν στη Βουλή: Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι μπαίνουν στη Βουλή: Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1

 13.05.2026 - 23:50
Ποιοι μπαίνουν στη Βουλή: Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1

Λίγο πριν από τις κάλπες της 24ης Μαΐου, η νέα δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 αποκαλύπτει το ποιοι υποψήφιοι φαίνεται να έχουν το προβάδισμα για μια θέση στη νέα Βουλή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη των σταυρών εξελίσσεται σε ένα παράλληλο θρίλερ, με νέα πρόσωπα να διεκδικούν δυναμικά την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο και με παλαιότερους βουλευτές να προσπαθούν να διατηρήσουν την παρουσία τους.

Στον ΔΗΣΥ, η εικόνα δείχνει έντονη κινητικότητα σε όλες τις επαρχίες, με ονόματα όπως ο Δημήτρης Δημητρίου, η Φωτεινή Τσιρίδου, η Αννίτα Δημητρίου και ο Νίκος Γεωργίου να εμφανίζονται ως οι πιο αναγνωρίσιμες επιλογές. Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο φαίνεται να διαμορφώνει η δυναμική των υποψηφίων όπως ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο Μιχάλης Φελλάς και ο Χαράλαμπος Πάζαρος.

Στο ΑΚΕΛ, η δημοσκόπηση αναδεικνύει σταθερές δυνάμεις αλλά και νέα πρόσωπα που κερδίζουν έδαφος. Η Μαρίνα Νικολάου, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης και ο Γιώργος Κουκουμάς φαίνεται να ξεχωρίζουν, ενώ ισχυρή παρουσία διατηρούν οι Άριστος Δαμιανού, Χρίστος Χριστοφίδης και Στέφανος Στεφάνου. Η εικόνα συμπληρώνεται από υποψηφίους όπως ο Βαλεντίνος Φακοντής στην Πάφο και ο Νίκος Κέττηρος στην Αμμόχωστο.

Το ΔΗΚΟ παρουσιάζει επίσης μια ξεκάθαρη ομάδα επικρατέστερων, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να κυριαρχεί στη Λευκωσία, ενώ ακολουθεί η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. Στις υπόλοιπες επαρχίες το προβάδισμα διαμορφώνουν ο Χρύσανθος Σαββίδης και ο Ανδρέας Αποστόλου. Η εικόνα δείχνει ότι το κόμμα διατηρεί ισχυρά τοπικά ερείσματα, παρά τις πιέσεις από μικρότερους σχηματισμούς.

Στο ΕΛΑΜ, η δημοσκόπηση καταγράφει σταθερή παρουσία γνωστών στελεχών. Ο Χρίστος Χρίστου, ο Λίνος Παπαγιάννης και ο Σωτήρης Ιωάννου εμφανίζονται ως οι πιο αναγνωρίσιμοι υποψήφιοι, ενώ σε επαρχίες όπως η Πάφος και η Κερύνεια ξεχωρίζουν ο Μιχάλης Μιχαήλ και ο Γεώργιος Τοούλας.

Από τα νεότερα κόμματα, το Άλμα και το Βολτ παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες που φαίνεται να κερδίζουν έδαφος. Στο Άλμα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου συγκεντρώνουν υψηλή αναγνωρισιμότητα, ενώ στο Βολτ ξεχωρίζουν η Ανδρομάχη Σοφοκλέους, ο Μιχάλης Καλοπαίδης και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Η Άμεση Δημοκρατία εμφανίζει επίσης υποψηφίους με έντονη παρουσία, όπως ο Φειδίας Παναγιώτου και ο Δημήτρης Σούγλης.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πιο πολυκομματική και με σημαντική ανανέωση προσώπων. Με τη ρευστότητα που καταγράφεται και την υψηλή συμμετοχή που δηλώνουν οι ψηφοφόροι, η μάχη των σταυρών αναμένεται να είναι εξίσου καθοριστική με την κατανομή των ποσοστών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Συγκλονίζουν καταγγελίες στη Λευκωσία - Νεαρός αποσπά χρήματα από περαστικούς με αυτό το «κόλπο»
Tέλος η δωρεάν χειραποσκευή σε αυτές τις γνωστές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε
Στη φυλακή δασκάλα πρώτης δημοτικού - Είχε σεξουαλικές σχέσεις με μαθητή της αφού το ομολόγησε στον σύζυγό της
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Παπαδάκης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Το πετρόκτιστο στέκι με την ατμοσφαιρική αυλή ανοίγει ξανά - Aυθεντικές κυπριακές γεύσεις και live βραδιές – Πόσα κοστίζει ο μεζές  

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

 13.05.2026 - 23:41
ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αιμιλία Κενεβέζου και τον Alpha Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άνοιξε τα χαρτιά του για το πολιτικό σκηνικό ενόψει Βουλευτικών Εκλογών, τις εξελίξεις γύρω από τον Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητάς του στις Προεδρικές του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την τοξικότητα και τα fake news που, όπως είπε,επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

ΠτΔ: Τι είπε για Φειδία, Εθνικό Συμβούλιο και τις Προεδρικές του 2028 - «Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου» - Βίντεο

  •  13.05.2026 - 21:15
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

  •  13.05.2026 - 23:41
Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις - Συναντώνται τη Δευτέρα με την Υπουργό

Δεν βγήκε «λευκός καπνός»: Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν με επόμενες κινήσεις - Συναντώνται τη Δευτέρα με την Υπουργό

  •  13.05.2026 - 22:50
Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

Απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό από Τούρκο: Χτύπησε τη μητέρα και άρπαξε το παιδί - Το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε ο πατέρας μετά τη φυγή

  •  13.05.2026 - 21:58
Έκπληκτοι οι τελωνειακοί στον Άγιο Δομέτιο:Τι εντόπισαν μέσα σε 50 φακέλους - Φωτογραφίες

Έκπληκτοι οι τελωνειακοί στον Άγιο Δομέτιο:Τι εντόπισαν μέσα σε 50 φακέλους - Φωτογραφίες

  •  13.05.2026 - 17:15
Αλιείς στο Λιοπέτρι: Μετά από μήνες ταλαιπωρίας ήρθε η απόφαση: Ποιοι παίρνουν έκτακτη στήριξη €50.000

Αλιείς στο Λιοπέτρι: Μετά από μήνες ταλαιπωρίας ήρθε η απόφαση: Ποιοι παίρνουν έκτακτη στήριξη €50.000

  •  13.05.2026 - 19:18
Δραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία

Δραματική έκκληση για τον «Eagle» στον Στρόβολο – Δίνεται αμοιβή σε όποιον βρει το χαμένο πουλι - Φωτογραφία

  •  13.05.2026 - 17:33
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιος θα «εκτοξευτεί» πρώτος: Akyla “Ferto” ή Antigoni “Jalla”;

Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιος θα «εκτοξευτεί» πρώτος: Akyla “Ferto” ή Antigoni “Jalla”;

  •  13.05.2026 - 18:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα