Κρίσιμες μέρες για την Εκκλησία: Τριήμερη η Ιερά Σύνοδος – Πιθανότητα για εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου παράλληλα με τις Βουλευτικές

Μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», ο θεολόγος και Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, ανέφερε πως υπάρχει αναμονή για να δούμε πώς και αν θα κλειδώσει ο νέος καταστατικός χάρτης.

«Όλοι αναμένουμε όμως ότι θα κλειδώσει. Θα έλεγα στις 20 του μήνα. Θα είναι τριήμερη η συνεδρία της Συνόδου. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Για αυτό και θα είναι τρεις μέρες. Έχει να κάνει με ένα νέο, αναθεωρημένο καταστατικό χάρτη που αναμένεται να προκύψει για την Εκκλησία, που να συνάδει με ασύγχρονα δεδομένα», σημείωσε.

Τα πράγματα που θα αλλάξουν στον καταστατικό χάρτη

Το κύριο θέμα είναι η διαδικασία της εκλογής επισκόπων. «Επέρχεται μια σημαντικότατη αλλαγή που έχει να κάνει με τη μη συμμετοχή του λαού στο στάδιο της εκλογής του τριπρόσωπου. Η προσπάθεια είναι να εκλέγεται κατευθείαν από την Ιερά Σύνοδο.

«Οι λόγοι είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι είχαν εκτεθεί και στο παρελθόν. Και έχουν να κάνουν κυρίως με το να εκλείψουν κάποια φαινόμενα φανατισμών, αντιπαραθέσεων που υπήρχαν. Ο προβληματισμός είναι να εκλεγούν οι άξιοι και οι ικανοί στην κατάλληλη θέση και να μην έχουμε φαινόμενα προσωπολατριών», υπέδειξε.

Εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου

Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, σκοπός είναι ακόμα και πριν το τέλος του μήνα αυτού, να έχουμε νέο Μητροπολίτη Πάφου για να τελειώσει και αυτό το ζήτημα.

Ο κ. Ευσταθίου παραδέχθηκε ότι υπάρχει η πιθανότητα να γίνει η διαδικασία τις μέρες των βουλευτικών εκλογών. «Όλα είναι πιθανά. Δεν μας μένουν και πολλές μέρες. Κάπου εκεί τοποθετείτε. Αλλά θα είναι ευλογημένο. Το νιώθω αυτό. Μακάρι να δοθούν τέτοιες λύσεις που θα εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα. Να υπάρξει γαλήνη», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής.

