Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚρίσιμες μέρες για την Εκκλησία: Τριήμερη η Ιερά Σύνοδος – Πιθανότητα για εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου παράλληλα με τις Βουλευτικές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρίσιμες μέρες για την Εκκλησία: Τριήμερη η Ιερά Σύνοδος – Πιθανότητα για εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου παράλληλα με τις Βουλευτικές

 14.05.2026 - 09:28
Κρίσιμες μέρες για την Εκκλησία: Τριήμερη η Ιερά Σύνοδος – Πιθανότητα για εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου παράλληλα με τις Βουλευτικές

Η Ιερά Σύνοδος εισέρχεται σε μια καθοριστική τριήμερη διαδικασία, με επίκεντρο τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου και τις εξελίξεις γύρω από την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο οι διαδικασίες να συμπέσουν χρονικά με τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», ο θεολόγος και Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, ανέφερε πως υπάρχει αναμονή για να δούμε πώς και αν θα κλειδώσει ο νέος καταστατικός χάρτης.

«Όλοι αναμένουμε όμως ότι θα κλειδώσει. Θα έλεγα στις 20 του μήνα. Θα είναι τριήμερη η συνεδρία της Συνόδου. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Για αυτό και θα είναι τρεις μέρες. Έχει να κάνει με ένα νέο, αναθεωρημένο καταστατικό χάρτη που αναμένεται να προκύψει για την Εκκλησία, που να συνάδει με ασύγχρονα δεδομένα», σημείωσε.

Τα πράγματα που θα αλλάξουν στον καταστατικό χάρτη

Το κύριο θέμα είναι η διαδικασία της εκλογής επισκόπων. «Επέρχεται μια σημαντικότατη αλλαγή που έχει να κάνει με τη μη συμμετοχή του λαού στο στάδιο της εκλογής του τριπρόσωπου. Η προσπάθεια είναι να εκλέγεται κατευθείαν από την Ιερά Σύνοδο.

«Οι λόγοι είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι είχαν εκτεθεί και στο παρελθόν. Και έχουν να κάνουν κυρίως με το να εκλείψουν κάποια φαινόμενα φανατισμών, αντιπαραθέσεων που υπήρχαν. Ο προβληματισμός είναι να εκλεγούν οι άξιοι και οι ικανοί στην κατάλληλη θέση και να μην έχουμε φαινόμενα προσωπολατριών», υπέδειξε.

Εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου

Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, σκοπός είναι ακόμα και πριν το τέλος του μήνα αυτού, να έχουμε νέο Μητροπολίτη Πάφου για να τελειώσει και αυτό το ζήτημα.

Ο κ. Ευσταθίου παραδέχθηκε ότι υπάρχει η πιθανότητα να γίνει η διαδικασία τις μέρες των βουλευτικών εκλογών. «Όλα είναι πιθανά. Δεν μας μένουν και πολλές μέρες. Κάπου εκεί τοποθετείτε. Αλλά θα είναι ευλογημένο. Το νιώθω αυτό. Μακάρι να δοθούν τέτοιες λύσεις που θα εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα. Να υπάρξει γαλήνη», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ξαφνικά η οδοντίατρος Νόνα Παπαδοπούλου: Έδωσε γενναία μάχη με την επάρατη νόσο - «Θα σε θυμόμαστε πάντα» - Δείτε φωτογραφία
«It’s official»: Νέα καφετέρια γνωστής αλυσίδας άνοιξε στη Λευκωσία και μας περιμένει – Δείτε βίντεο
ΑΠΟΕΛ: Το προφίλ του Κύπριου υποψήφιου επενδυτή - Πού δραστηριοποιείται και τα τεράστια funds που διαχειρίζεται
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα
TikTok vs παραδοσιακή πολιτική: Πώς τα social media αλλάζουν το παιχνίδι των εκλογών στην Κύπρο
Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντόπισαν ύποπτο πακέτο στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Βρήκαν 4,5 κιλά κάνναβης - Δείτε φωτογραφίες

 14.05.2026 - 09:24
Επόμενο άρθρο

Αυθεντικές ασιατικές γεύσεις στην καρδιά της πρωτεύουσας – Το «κρυμμένο» στέκι που έγινε talk of the town

 14.05.2026 - 09:26
Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

Δέκα ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό μυρίζει ήδη… μπαρούτι. Οι βουλευτικές εκλογές δεν εξελίσσονται πλέον μόνο σε μάχη ποσοστών και εδρών, αλλά σε ένα σύνθετο πολιτικό θρίλερ εξουσίας, συμμαχιών και παρασκηνίου, με το βλέμμα πολλών να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα και κυρίως στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

  •  14.05.2026 - 06:29
Ιστορική ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων: Πρώτη προσφώνηση Κύπριου Προέδρου μετά από 16 χρόνια

Ιστορική ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων: Πρώτη προσφώνηση Κύπριου Προέδρου μετά από 16 χρόνια

  •  14.05.2026 - 06:51
Κρίσιμες μέρες για την Εκκλησία: Τριήμερη η Ιερά Σύνοδος – Πιθανότητα για εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου παράλληλα με τις Βουλευτικές

Κρίσιμες μέρες για την Εκκλησία: Τριήμερη η Ιερά Σύνοδος – Πιθανότητα για εκλογές στη Μητρόπολη Πάφου παράλληλα με τις Βουλευτικές

  •  14.05.2026 - 09:28
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

  •  13.05.2026 - 23:41
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα

ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα

  •  14.05.2026 - 08:47
Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

  •  14.05.2026 - 10:06
«Μόνιμος γάρος»: Κίνδυνος για ατύχημα - Άφησαν διπλοκάμπινο πάνω σε πεζοδρόμιο και μάλιστα σε στροφή – Δείτε φωτογραφία

«Μόνιμος γάρος»: Κίνδυνος για ατύχημα - Άφησαν διπλοκάμπινο πάνω σε πεζοδρόμιο και μάλιστα σε στροφή – Δείτε φωτογραφία

  •  14.05.2026 - 08:37
«It’s official»: Νέα καφετέρια γνωστής αλυσίδας άνοιξε στη Λευκωσία και μας περιμένει – Δείτε βίντεο

«It’s official»: Νέα καφετέρια γνωστής αλυσίδας άνοιξε στη Λευκωσία και μας περιμένει – Δείτε βίντεο

  •  14.05.2026 - 09:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα